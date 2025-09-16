冒険の証を手に入れろ！来場者特典が「オノコガルドのメダル」に進化 2025年9月29日（月）より配布開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、2025年9月29日（月）より、来場者特典の一部を新ノベルティ「オノコガルドのメダル」へ変更いたします。
期間限定で実施したサマーキャンペーン「たまねぎキングと風の魔法」で配布していた「たまねぎキングうちわ」は、9月28日（日）をもって配布を終了。翌日9月29日（月）からは、冒険の証として手に残る特別なアイテム「オノコガルドのメダル」を、来場者ノベルティとして配布いたします。
仲間と挑んだ戦いの思い出を、リアルな冒険の世界から持ち帰ることができる特別なアイテムです。ぜひアトラクション体験とともにお楽しみください。

■新ノベルティ「オノコガルドのメダル」 概要
開催期間：
2025年9月29日（月）～
対象：
「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」にご入場された方
料金：
無料 ※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要
内容：来場者ノベルティを「たまねぎキングうちわ」から、「オノコガルドのメダル」に変更します
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
