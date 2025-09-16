ご当地ベアとJリーグのクラブマスコットのコラボベア【横浜F・マリノスのマリノス君、マリノスケ、マリン】9/18より順次発売
観光土産品の企画・製造・卸売を行うANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子、以下、FUJISEY）は、全国各地の観光地などで販売している「ご当地ベア」とJリーグのクラブマスコットのコラボ企画として、横浜F・マリノスの「マリノス君」「マリノスケ」「マリン」とのコラボベアを発売します。9月18日に「マリン」のご当地ベアを公式オンラインストアで発売、「マリノス君」「マリノスケ」は順次発売予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329586&id=bodyimage1】
■ 横浜F・マリノスとのコラボご当地ベアと一緒に応援しよう！
ご当地ベアは日本全国の「ご当地」で出会うことのできる“くまのぬいぐるみ”です。ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として2012年に販売開始し、現在は340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
“旅の思い出”としてだけでなく、スポーツ観戦のお供に連れて行きたくなるようなご当地ベアを作りたいという想いから、Jリーグクラブマスコットとのコラボレーションがスタート。これまで、12クラブのマスコットとのコラボベアが誕生しています。このたび、13クラブ目として、横浜F・マリノスの「マリノス君」「マリノスケ」「マリン」のご当地ベアを順次発売することになりました。まずは「マリン」のご当地ベアを9月18日に公式オンラインストアで発売し、9月20日からはオフィシャルショップや競技場グッズ売店でも販売するため、購入後すぐに応援観戦に連れていくことも可能です。
今後も、各種スポーツ団体とのコラボレーションを通じて、全国にご当地ベアファンを増やしてまいります。
■ 商品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329586&id=bodyimage2】
『ご当地ベア横浜F・マリノスマリノス君ぬいぐるみS』
『ご当地ベア横浜F・マリノスマリノスケぬいぐるみS』
『ご当地ベア横浜F・マリノスマリンぬいぐるみS』
クラブの人気マスコットキャラクター「マリノス君」「マリノスケ」「マリン」を模したフードを被っています。ぬいぐるみの本体色はキャラクターのボディカラーに合わせました。
それぞれのキャラクターが着ているユニフォームを着用しています。足裏にはチームのロゴと背番号が刺繍されています。
■ ご当地ベア横浜F・マリノスマリンぬいぐるみS
【価 格】 5,500円（税込）
【サイズ】 約H260mm×W200mm（座らせた状態）
・ご当地ベア横浜F・マリノスマリノス君ぬいぐるみS
・ご当地ベア横浜F・マリノスマリノスケぬいぐるみS
は、順次発売予定です。
■ 販売場所
●9月18日（木）TRICOLORE ONE OFFICIAL WEB SHOP https://store.jleague.jp/club/yokohamafm/
●9月20日（土）トリコロールワン スタジアムショップ、競技場グッズ売店
※ニュースリリースの内容は発行時点のものです。一部変更となる場合があります。
※現時点では上記店舗のみでの販売となります。販売場所は予告なく変更・追加となる可能性がございます。
～これまでに登場したJリーグクラブコラボベア～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329586&id=bodyimage3】
※OEM商品のため現在の価格や在庫状況は各チーム様にお問い合わせください。
※上記以外のバージョンやサイズで販売した商品もございます。
※上記に掲載していないチームの商品もございます。
