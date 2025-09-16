アカエム140年のルーセントがソフトテニスボール「アカエム」の値段改定！ボール値下げでソフトテニス応援続行します！
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、2025年10月1日からソフトテニス公認球『アカエムボール』ならびに練習球『アカエムプラクティス』の価格を大幅に下げて販売いたします。
アカエムボールはメーカー希望小売価格を1ダース5,400円（税込5,940円）から4,680円（税込5,148円）に変更。アカエムプラクティスはメーカー希望小売価格を1ダース4,560円（税込5,016円）から3,840円（税込4,224円）に変更。いずれの商品も大幅に値下げしての販売となり、アカエムボールは国内で販売される公認球のなかで最安値となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329558&id=bodyimage1】
販売価格：
＜アカエムボール（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）＞
1ダース 5,400円（税込5,940円）から4,680円（税込5,148円）に変更
※1球450円（税込495円）から390円（税込429円）に変更
＜アカエムプラクティス（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）＞
1ダース4,560円（税込5,016円）から3,840円（税込4,224円）に変更
※1球380円（税込418円）から320円（税込352円）に変更
※メーカー希望小売価格は参考価格です。実際の販売価格は販売店にご確認ください。
対象商品：
アカエムボール（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）
アカエムプラクティス（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）
＜値下げ実施の背景＞
国際的な原材料価格の上昇や、円安に端を発した物価高が続き、社会全体に停滞ムードが漂っています。ソフトテニスをはじめとするスポーツ市場も例外ではありません。
弊社は、「スポーツコミュニティを通じて日本中の「元気」を応援します」をミッションに掲げ、ソフトテニスをはじめ、さまざまな競技で大会、イベント、講習会の開催、協賛などを通じて応援してまいりました。
生活に憂いを感じる今、スポーツの力で何ができるかを考え、2025年4月から9月末までアカエムボールの値下げキャンペーンを実施いたしました。その結果、多くの方々にアカエムでプレーを楽しんで頂くことができ、多くの感謝のお言葉を頂きました。
値下げキャンペーンは9月末で終了いたしましたが、一人でも多くの方にラケットを握っていただくことがルーセントの使命だと再確認いたしました。その使命を果たすために、小売価格の値下げを決定しました。これまで以上に気軽にボールを手にして、ソフトテニスをもっと楽しんで頂きたいと考えています。
アカエム140年のルーセントが、ボール値下げでソフトテニス応援続行します！
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #アカエム #アカエムプラクティス
#いいのわたる #トレイルラン #TransAtlasRunning
配信元企業：株式会社ルーセント
アカエムボールはメーカー希望小売価格を1ダース5,400円（税込5,940円）から4,680円（税込5,148円）に変更。アカエムプラクティスはメーカー希望小売価格を1ダース4,560円（税込5,016円）から3,840円（税込4,224円）に変更。いずれの商品も大幅に値下げしての販売となり、アカエムボールは国内で販売される公認球のなかで最安値となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329558&id=bodyimage1】
販売価格：
＜アカエムボール（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）＞
1ダース 5,400円（税込5,940円）から4,680円（税込5,148円）に変更
※1球450円（税込495円）から390円（税込429円）に変更
＜アカエムプラクティス（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）＞
1ダース4,560円（税込5,016円）から3,840円（税込4,224円）に変更
※1球380円（税込418円）から320円（税込352円）に変更
※メーカー希望小売価格は参考価格です。実際の販売価格は販売店にご確認ください。
対象商品：
アカエムボール（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）
アカエムプラクティス（ホワイト・イエロー・ピーチレッド）
＜値下げ実施の背景＞
国際的な原材料価格の上昇や、円安に端を発した物価高が続き、社会全体に停滞ムードが漂っています。ソフトテニスをはじめとするスポーツ市場も例外ではありません。
弊社は、「スポーツコミュニティを通じて日本中の「元気」を応援します」をミッションに掲げ、ソフトテニスをはじめ、さまざまな競技で大会、イベント、講習会の開催、協賛などを通じて応援してまいりました。
生活に憂いを感じる今、スポーツの力で何ができるかを考え、2025年4月から9月末までアカエムボールの値下げキャンペーンを実施いたしました。その結果、多くの方々にアカエムでプレーを楽しんで頂くことができ、多くの感謝のお言葉を頂きました。
値下げキャンペーンは9月末で終了いたしましたが、一人でも多くの方にラケットを握っていただくことがルーセントの使命だと再確認いたしました。その使命を果たすために、小売価格の値下げを決定しました。これまで以上に気軽にボールを手にして、ソフトテニスをもっと楽しんで頂きたいと考えています。
アカエム140年のルーセントが、ボール値下げでソフトテニス応援続行します！
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #アカエム #アカエムプラクティス
#いいのわたる #トレイルラン #TransAtlasRunning
配信元企業：株式会社ルーセント
プレスリリース詳細へ