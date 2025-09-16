Lメッセージで集客の悩みを解決！LINE公式アカウント活用セミナー
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年9月5日（金）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催しました。
本説明会では、LINE公式アカウントの活用方法から、拡張ツール「L Message（エルメ）」による運用効率化、さらに代理店制度の仕組みについて幅広く紹介しました。
■課題を抱える事業者に有益な内容
今回の説明会には、以下のような課題を抱える事業者や個人が参加しました。
・美容サロンで新規問い合わせやリピーターを増やしたい
・無形サービスの魅力を伝えたい
・予約や販売の導線を自動化したい
月間9,800万人以上が利用するLINEは、業種を問わず集客の可能性を広げるプラットフォームであることをあらためて共有しました。
■前半：LINE公式アカウントの課題と解決策
前半は、LINE公式アカウント単体の運用における課題とその解決策がテーマとなりました。
具体的な課題として、以下のような点が挙げられました。
・流入経路の把握が難しい
・顧客の細かいセグメントができない
・予約や決済が自動化できない
これらを解決する拡張ツールとして「L Message（エルメ）」を紹介。デモ画面を用いて、以下の点を中心に実際の運用手順と活用例を解説しました。
・流入アクション機能
・Googleカレンダーと連携した予約システム
・リッチメニューや自動挨拶メッセージの活用方法
とくに、友だち追加時の挨拶メッセージの重要性や、高いクリック率が期待できるリッチメニューの活用法について、具体的なヒントが提供されました。
■後半：質疑応答と代理店制度
後半は質疑応答が中心となり、参加者の実際の疑問に沿ったやり取りが行われました。
Q：デザイン知識がなくても使えますか？
A：テンプレートが用意されており、専門スキルがなくても設定可能です。
Q：どのような業種で効果がありますか？
A：「オンラインスクールで売上10倍」「学習塾で問い合わせ3倍」といった具体的な成功事例が紹介され、とくにコンサルティングや美容系サービスとの相性が良いことが強調されました。
Q：効果的な友だち追加方法は？
A：「友だち追加広告」や店舗でのカウンセリングシート連携といった費用対効果の高い手法が解説されました。
さらに説明会では、LINE代理店制度についても紹介がありました。
これは、LINE構築スキルを学んだ個人や事業者が、自らの顧客にサービス提供できる仕組みです。
紹介された事例には、本業に加えてLINE構築を活用し売上の柱を増やしたケースや、未経験から学び、地域の事業者支援につなげたケースがあり、参加者に具体的なイメージを与えました。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが提供するLINE公式アカウント拡張ツールです。
主な機能は以下の通りです。
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付・管理
・商品販売・決済
・データ分析
これにより、事業者は顧客対応から集客・売上管理までをLINE上で一元化でき、効率的なマーケティング活動が可能となります。
■次回開催情報
詳細はLINE公式アカウントでご案内しますので、お手数ですが以下のリンクより登録いただき、お問合せください。
友だち追加リンク：
http://go.lmes.jp/landing-qr/1656886828-yoaLLZlp?uLand=ooa3ai
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
