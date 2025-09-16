カフェ開業の専門スクール「Cafe’s LIFE（カフェズライフ）」が、″業界初″のカフェで働きながら通える「カフェオーナー実践トライアルコース」を2025年11月29日に開講！
「カフェとともに生きる。」をコンセプトに、カフェ開業支援の専門スクール Cafe’sLIFE（カフェズライフ）事業を運営する株式会社フードデザインラボ（所在地：大阪市北区、代表：野田貴之）は、業界初のカフェで働きながら通える「カフェオーナー実践トライアルコース」を2025年11月29日に新設いたします。
Cafe’s LIFEは、「カフェと共に生きる」「地域の未来をカフェでつくる」という理念のもと、これまでに日本全国で150名以上の卒業生カフェオーナーを輩出してきました。
子育てが一段落した方や、早期退職を選んだ方、一度は定年退職したものの「自分らしく働くこと」を生きがいにしたい方などが、次のキャリアとしてカフェ開業を選ぶケースが増えています。
しかし、こうした方々は年齢や実務経験の制限から、一般的なカフェで働く機会が限られており、開業前にリアルな経験を積むことが難しいのが現状です。
だからこそ、開業前に実際の現場で経験を積み、自分に合ったスタイルを確かめられる環境が求められています。
その声に応えるかたちで誕生したのが、現役オーナーが営むカフェで実際に働きながら学べる 「カフェオーナー実践トライアルコース」 です。
本コースでは、セカンドライフ世代を中心に、カフェ開業を志す方々が、調理・ドリンク・接客・経営など、開業に必要なスキルを実店舗で実践的に習得できます。さらに、自分に合ったカフェのスタイルを明確にし、開業後に直面する課題へ備えることが可能です。
こうした背景を踏まえ、Cafe’s LIFEは2025年11月29日より、セカンドライフ世代が実際にカフェで働く機会を通じて学べる 「カフェオーナー実践トライアルコース」 を新設いたします。
カフェオーナー実践トライアルコースの特長
従来型の座学やデモンストレーションだけでなく、「現役カフェオーナーによる実践型授業」×「開業に必要な経営力」×「本物のカフェで、リアルな運営と経営」を組み合わせた受講システムを通じて、開業・経営に必要な知識と技術を習得します。勤務するの場は、カフェ激戦区・大阪天満で多くのお客様に愛されていた 「nekojita coffee」の物件。リアルな店舗運営を経験することで、開業前の不安や不足しているスキルを習得し、自信をもってカフェ開業の準備を進められるのが、このコースの大きな魅力です。
1. 本格的な調理・ドリンク技術をゼロからしっかりと習得
カフェの厨房に立ったことがない方でも、包丁の持ち方、姿勢、調理器具の使い方などの基本からスタートし、洋食・和食・フレンチ・スイーツ・パン・ドリンクまで幅広く実習します。カフェ業界のプロから、ラテアートや季節のフードアレンジなどお客様の満足度を高める見せ方やスキルを身につけれるので、人気カフェの味を自分の手で作れるようになります。
2. 開業に必要な経営力を習得
どんなお店にしたいか、誰に来てもらいたいか、自分の想いをかたちにしていく実践型の経営カリキュラムです。
お店のコンセプト設計、ターゲット設定、提供メニューの構成、価格設計、SNS発信、販促方法などを一つひとつ丁寧に学びながら、Myカフェコンセプトシートを完成させていきます。
物件の探し方や資金の調達方法、損益計算の考え方、税金・保健所などの知識も網羅し、卒業後すぐに開業を目指せるレベルのビジネススキルを身につけます。
