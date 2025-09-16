













株式会社ジーエーピー(本社：東京都品川区、 代表取締役：前田 浩司)は、これまで東京電力エリア限定での受付であった新電力サービス 「G-Callでんき」において、2025年9月16日より沖縄電力エリアを除く日本全国の地域電力エリアに受付を拡大します。また、2025年12月末までの加入と利用でもれなく10,000円分のG-Callポイントを付与するキャンペーンを開始致します。

新G-Callでんきは基本料が無料になります。

どのプランでも基本料が無料に。別荘や別宅を持つ需要家にとってはたいへんお得になります。

年末までの加入で、利用すると10,000円分のG-Callポイントがもれなくもらえる

でんき代にも使えるG-Callポイントをもれなく付与。G-Callポイントは他G-Callサービスのお支払いにも使える※のでたいへんお得。

※ふるさと納税の寄附を除く ※G-Callポイント付与は初回の請求後の付与となります。

10,000円分のG-Callポイントは、例えばG-Callショッピングで和牛やクラウンメロン、高級鮪のお買い物にも使えます。

※画像はイメージです。

※G-Callポイントの有効期限は獲得月から2年間です。









新G-Callでんきのおすすめ＆安心ポイント

・電気を多く使うご家庭、事務所、医院、店舗でたいへんお得。

・夏のエアコン代が気になった方も、G-Callでんきならあんしん。

・ご家庭の世帯人数が多い方におすすめ。

・時間に関係なく電気をよく使う方におすすめ。

・電気の品質、電力の安定性は変わりません。

・マイG-Callで利用明細を確認できます。

手数料など一切なし。契約期間も縛りなしでさらにあんしん！

新G-Callでんきは使用量だけのご請求です。お試し加入も大歓迎です。

でんきの乗り換え手順もかんたん。試算してお得を実感。

のりかえはウェブでのかんたん手続きで完結。試算ページもご用意しています。試算結果はすぐにわかるのでおすすめです。

多彩なG-Callサービス全てを一括支払

ダイナースクラブ会員、アメリカンエキスプレス会員などの富裕層を中心に約20万人の会員が利用するG-Callサービスはでんき以外にも、ショッピング、ふるさと納税、電話サービス、と多彩なサービスがあり、全てを一括支払いできます。

「新G-Callでんき」は、シンプルなサービス内容となっており、節約志向のお客様に最適です。G-Callはひとりひとりのライフスタイルに寄り添い、高品質でお客様に選ばれるサービスをご提供して参ります。

【「G-Callでんき」の詳細は下記URLまで】

https://www.g-call.com/denki/index.php?id=984

【お問い合わせ】

［会社名］株式会社ジーエーピー

［TEL］0120-979-256 【9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 除く 】

［FAX］03-5759-5071

［Email］info@g-call.com