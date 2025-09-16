大阪・なんば千日前に誕生　世界に向けた”食の発信地” 「The 　Namba Central Eatery」

株式会社ホテルマネージメントジャパン



大阪・なんば千日前の、なんばオリエンタルホテルの1階～2階に新たなグルメフロア 「The Namba Central Eatery」 が誕生します。世界中から観光客が訪れる大阪において、鮨・しゃぶしゃぶ・焼肉・うなぎ・海鮮など、日本を代表する食文化を一度に味わえる“食の発信地”として、10月1日より新店舗が順次オープンいたします。

南西側エントランスイメージパース

■多様な魅力的店舗が次々と開業予定

「The Namba Central Eatery」には、2025年内に7店舗がオープンし、2026年以降最大で17店舗が営業予定です。訪れるたびに新しい食の体験と出会える、グルメフロアです。

10月1日（水）オープン予定：

・「松阪牛・神戸牛・近江牛 三大和牛食べ比べ しゃぶ輝」

・「シュラスコ＆ビアレストラン アレグリア」

・「うなぎ 四代目菊川」

10月3日（金）オープン予定

・「鮨 銀座おのでら 息子」

10月19日（日）オープン予定：

・「藁焼き鰹たたき 明神丸」

10月27日（月）オープン予定：

・「月島もんじゃ くうや」

その他順次オープン予定

■大阪・なんば千日前から広がる食の魅力

「The Namba Central Eatery」は、国内外から訪れる観光客にとって “ここに来て正解”と思える食体験を提供します。また、地元の方々も 「また来たい」「誰かを連れてきたい」と思える場所を目指します。

外国人を含む観光客や地域のお客様にも愛される “旅人と地域をつなぐ食の発信地” として、なんばエリア全体の価値向上にも貢献してまいります。

1Fフロアイメージパース2Fフロアイメージパース

フロア情報 ※2025年9月16日現在 今後変更となる可能性がございます

2F 松阪牛・神戸牛・近江牛 三大和牛食べ比べ しゃぶ輝

全室個室で日本三大ブランド和牛【松阪牛・神戸牛・近江牛】の食べ比べができる 【しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店】。ブランド和牛の旨味と魅力を伝えるべく、食べ方にこだわり、極め抜いた鰹出汁。その出汁で仕込んだ【つゆ出汁】はお客様に『感動』を与えます。ぜひ、ご賞味ください。【全席扉付き完全個室】記念日、誕生日のランチ・ディナーや女子会、同窓会、大人数の団体様のご宴会、接待、などシーンに合わせて対応可能です。個室は最大20名様収容可能です。

2F シュラスコ＆ビアレストラン アレグリア

20種類全てを焼きたてでご提供する『肉のパレード』はお客様の舌と心を踊らせます。

ALEGRIAという店舗名はポルトガル語（ブラジルの公用語）を元にしています。日本語に訳すと、“歓び・歓喜・幸福・愉快”です。完全予約制による最高品質のシュラスコを 通じて、お客様に“歓喜”していただくという想いを込めて20種類の食べ放題をウリに「美味しかった！お腹いっぱい！もう食べられない！」とお客様からお申し付けいただけるまで、私達は、精一杯おもてなしいたします。

2F うなぎ 四代目菊川

昭和七年創業。老舗鰻卸問屋が営む「うなぎ四代目菊川」で名物一本うなぎを。

1F 鮨 銀座おのでら 息子

カウンター鮨入門店をコンセプトに、「鮨 銀座おのでら」クオリティーの鮨を圧倒的なコスパで

ご提供

1F 藁焼き鰹たたき 明神丸

本場土佐のわら焼き鰹たたき専門店。鰹漁師直伝の味を楽しめます。

1F 月島もんじゃ くうや

本場月島・渋谷で連日行列が途絶えない人気店が関西初出店！複数種類の魚介、鶏ガラ、香味野菜を独自の配合で炊いただしのもんじゃ焼きは絶品。創業店主の家業である明治四年創業の豊洲水産仲卸から直送された海鮮も人気。もんじゃ焼きはすべてスタッフがお客様の目の前の鉄板で焼き上げるため、初めての方でも安心して出来立てを召し上がれます。

■The Namba Central Eatery（なんばセントラルイータリー）

各線なんば駅より徒歩５分。ミナミ千日前商店街となんば南海通商店街に面した「The Namba Central Eatery」は、大阪・なんばの中心地に誕生した新しいグルメ発信拠点です。鮨、しゃぶしゃぶ、焼肉、鰻など、日本を代表する食文化をはじめ、大阪グルメなどバラエティ豊かな店舗が集結。上階にはなんばオリエンタルホテルを併設しており、なんばエリアのランドマークとして、日常と旅をつなぐ食の魅力を世界へ発信してまいります。

公式サイト

https://nambaorientalhotel.co.jp/namba-central-eatery/

なんばセントラルイータリーロゴ

■なんばオリエンタルホテル

各線なんば駅より徒歩5分、ミナミ千日前商店街に位置するなんばオリエンタルホテル。1階と2階フロアはなんばの新しいグルメ発信拠点「The Namba Central Eatery」が併設され、道頓堀や劇場、大阪城などの主要観光地へのアクセスも抜群で、観光やビジネスの拠点として最適なロケーションです。「暮らすように旅する」をテーマにした新しい旅のスタイルを提案し、ゲストのライフシーンを彩る空間をご提供します。ホテル内には宿泊者専用の2つのラウンジがあり、無料で利用可能です。パティオ（中庭）を囲む回廊や3つの異なるテーマの客室フロアが、心地よい滞在を演出します。レジデンシャルフロアは、キッチン、電子レンジ、洗濯機などを完備しており、長期滞在も快適に。その他の客室もすべて23平方メートル 以上の広さを確保し、お客様の旅のスタイルや好みに合わせた選択が可能です。都会の喧騒を忘れ、日常と旅が交差する特別なライフスタイルを体験できる空間で、心に残る滞在をお楽しみください。

公式サイト：https://www.nambaorientalhotel.co.jp

なんばオリエンタルホテル

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツについて

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,412名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年8月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/