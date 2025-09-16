長崎が推す逸品を全国へ 楽天市場に県公式オンラインストア『ながおしセレクト』が9月17日10時オープン！

長崎が推す逸品を全国へ 楽天市場に長崎県公式オンラインストア『ながおしセレクト』が 9月17日10時オープン！ ～3つのオープン記念キャンペーンも実施！～



長崎県はデジタルマーケティングを活用した県産品の認知拡大と購買促進を目的に明日9月17日（水曜日）10時に長崎県公式オンラインストア「ながおしセレクト」を楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」内にオープンします。また、本オンラインストアのオープンを記念して、お得な３つのキャンペーンも実施します。

農畜水産物をはじめとした加工品やスイーツ、お酒、陶磁器まで、長崎らしいこだわりの約100商品が集まりました。

今後も続々と魅力ある商品が追加されていく予定です。

長崎県が推す逸品を全国へ。歴史と豊かな自然が紡いだ長崎の魅力を、ぜひご自宅でご堪能ください。

店舗名/URL

https://www.rakuten.co.jp/nagaoshi-select/





長崎県公式オンラインストア「ながおしセレクト」の目的

■「美食と絶景の街、長崎。」をコンセプトに食を中心とした県内地域の魅力を発信する「ながおし」ブランドによる戦略的なプロモーションにより、県産品の購買促進を図る。

■デジタルマーケティングを活用した購買・顧客分析を行い、より効果的な県産品の情報発信や選ばれる商品づくりに繋げる。

■大手ECモールを活用した県産品の魅力発信を行う。

オープン記念キャンペーン

より多くの方に県産品の魅力を知っていただけるよう3つのキャンペーンを実施します。ぜひこの機会にご利用ください。

①5,000円以上購入者限定プレゼント！

当ストアで1回あたり合計5,000円以上購入された方が次回利用できる300円OFFクーポンをプレゼントします。

※有効期限付きのクーポンです。

※お一人様何度でも取得可能です。

※期間内であっても予算上限に達した時点で終了となります。

②レビューキャンペーン

商品レビューいただいた方が次回利用できる300円OFFクーポンをプレゼントします。

※有効期限付きのクーポンです。

※お一人様何度でも取得可能です。

※期間内であっても予算上限に達した時点で終了となります。

③公式LINEお友達登録キャンペーン

【長崎県公式】ながおしセレクト公式LINEにお友達登録した方に漏れなく当ストアで利用できる300円OFFクーポンをプレゼントします。

公式LINEでは当ストアの情報を今後発信していく予定です。

※有効期限付きのクーポンです。

※お一人様1回限りです。

※期間内であっても予算上限に達した時点で終了となります。

その他

【長崎県公式】ながおしセレクト Yahoo!ショッピング店は2025年12月初頭オープン予定です。

「ながおし」について

「ながおし」とは、長崎県「食」の魅力発信総合ポータルサイト「ながおし」を起点に『美食と絶景の街。長崎』をコンセプトのもと、県外消費者へ長崎の食・県産品の魅力を戦略的に届けるために、デジタルマーケティングを活用しながら情報発信の効果を分析・検証・改善し、よりよい情報発信の方法を追及しているブランドです。

あわせて約2.5万人のフォロワーを有する公式Instagram（@nagaoshi_nagasaki）とも連携し、長崎県内各地の「食」の魅力を日々発信しています。

ポータルサイトとInstagramに加え、長崎県公式オンラインストア「ながおしセレクト」を連携しデジタルマーケティングを活用していくことで、より購買に近い場で戦略的に情報発信を行うことを狙いとしています。

■長崎県「食」の総合ポータルサイト「ながおし」（リンク）

■ながおし公式Instagram @nagaoshi_nagasaki (リンク)