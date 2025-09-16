¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×Âè13ÃÆ¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×È¯ÇäÆü¡¦ÆÃÅµ¾ðÊó¸ø³«¡ªËÜÆü¤è¤ê¤´Í½Ìó³«»Ï¡ª

¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤Î½÷À­¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×Âè13ÃÆ¤ò¾þ¤ë¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤È³ÆÆÃÅµ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£



È¯ÇäÆü¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤Ë·èÄê¡ª


Í½Ìó¼õÉÕ¤âËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÌóÆÃÅµ¤äÆÃÁõÈÇÆÃÅµ¡¢Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ê¤É³Æ¼ïÆÃÅµ¾ðÊó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤¼¤Ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢§¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://www.otomate.jp/ghp/switch/



¢£¥áー¥«ーÆÃÅµ¾ðÊó


¡üÍ½ÌóÆÃÅµ

¡¦¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹


2012Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess¡Ù¤È¡¢


2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess:PLATINUM¡Ù¤Î


¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÄÌ¾ïÈÇ¥½¥Õ¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£



¡üÆÃÁõÈÇÆÃÅµ

¡¦Éü¹ï¥É¥é¥ÞCD


2012Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess¡Ù¤È¡¢


2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess:PLATINUM¡Ù¤Î


¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¤Î¥É¥é¥ÞCD¤òÉü¹ï¡£



¼ýÏ¿¥É¥é¥Þ


¡Ö¥í¥¹¥È:¶ÛµÞ»þÂÐ±þÇ½ÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×


¢§ÅÐ¾ì¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー


ËïÌÚ ¿¿Ç·²ð¡§KENN


±¨´Ý ¹¬ÅÍ¡¡¡§ÎëÌÚ Ã£±û


Ä«ÈæÆà Å·ÇÏ¡§±©Â¿Ìî ¾Ä


À±Ìî ÈàÊý¡¡¡§µÜÅÄ ¹¬µ¨



¡Ö³¹¤òµß¤¨¡¢¥Òー¥íー½¸¹çÂçºîÀï!¡×


¢§ÅÐ¾ì¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー


ËïÌÚ ¿¿Ç·²ð¡§KENN


±¨´Ý ¹¬ÅÍ¡¡¡§ÎëÌÚ Ã£±û


Ä«ÈæÆà Å·ÇÏ¡§±©Â¿Ìî ¾Ä


À±Ìî ÈàÊý¡¡¡§µÜÅÄ ¹¬µ¨


Æ»ÌÀ»û ³®¡¡¡§¾¾²¬ Ä÷¾ç


Àé²ì »©·î¡¡¡§ËÜÂ¿ ¿¿Íü»Ò



¡¦½ñ¤­²¼¤í¤·¥á¥Ã¥»ー¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È



¢£Àä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª


³ÆÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ­¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://www.otomate.jp/ghp/switch/info/


¢¨¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¤½¤ÎÂ¾¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


°ú¤­Â³¤­¡¢¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤È¤Ï







ËÜºî¤Ï¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤Î1¤Ä¤Ç


º£¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¥ª¥È¥á¥¤¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ


Â³¡¹¤È¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¡È¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¤È¤Ï¡¢¿§¡¹¤ÊÎøÊª¸ì¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç


¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£


²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÎøÊª¸ì¤ò¡¢³§ÍÍ¤È·Ò¤¤¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£



¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/



¢§¸¢ÍøÉ½µ­


(C)IDEA FACTORY



¢£¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¤È¤Ï







¤È¤­¤á¤­¡¢¶»¥­¥å¥ó¸·¶Ø¡ª


³Ø±à¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï¥¬¥é¥¹¤Î¿´Â¡ (Glass Heart)¡ª¡©



ËÜºî¤Ï¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È·«¤ê¹­¤²¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£


¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥ê¤È¡¢


Àè¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤âÌÌÇò¤¤²¦Æ»Å¸³«¡¢


¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¶Ã¤­¤ÎÄ¶Å¸³«¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£



ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¡ØGlass Heart Princess¡Ù¥¹¥Èー¥êー


Ä¶¥¨¥êー¥È¹»¤ËÄÌ¤¦¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÃÎÇ½ÂÎÎÏÍÆ»Ñ²ÈÊÁ¡¢Á´¤ÆÂ·¤Ã¤¿³Ø±à¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡£


¤½¤ó¤Ê´°Á´Ìµ·ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¤¬¡¢³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÍ¾¤êÀÎ¤«¤éÃË¤Ãµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬·çÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£



¡ÖÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌµÍý¤è¡Ä¡Ä¡×



¤À¤¬¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£


¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢Èò½ëÃÏ¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÆæ¤Î¿´Â¡È¯ºî¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤À¡£


¤«¤í¤¦¤¸¤Æ°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢


ÌÜ³Ð¤á¤¿Èà½÷¤Ï¿´Çï¿ô¤¬°ìÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¿´Ää»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢


¸¶°øÉÔÌÀ¤Î´ñÉÂ¡Ú¾Ë»Ò¤Î¿´Â¡¾É¸õ·²¡Ê¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¥·¥ó¥É¥íー¥à¡Ë¡Û¤ËËÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£



Áá¤¤ÏÃ¡¢¤È¤­¤á¤¯¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ª



¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÉÂ¤ÏÌ¤¤À¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢


¼ç¿Í¸ø¤¬Ç¯¤ò±Û¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤À¤È¤¤¤¦¡£


¡Ä¡Ä¼£ÎÅ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤À£±¤Ä¡£



¤¢¤¨¤Æ¥Çー¥È¤Ç¤È¤­¤á¤­¡¢¸Ê¤Î¿´Â¡¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤À¡ª



²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë――



¢£¡ØGlass Heart Princess PLATINUM¡Ù¥¹¥Èー¥êー


·ë¤Ð¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÈÈà¤È¤ÎÊª¸ì¤ä¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Çー¥È¤Ê¤É


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊª¸ì¤ò£µ¤Ä¼ýÏ¿¡ª



¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¡Û


Á°ºî¡ÚGlass Heart Princess¡Û¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¼ç¿Í¸ø¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£



¡ÚÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥ÈÊÔ¡Û


³Øº×¤Î¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿£´Çñ£µÆü¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÎ¹¹Ô¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£



¡Ú¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥Çー¥È¡Û


¼ç¿Í¸ø¡Ü¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー£²¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î¥Çー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥µ¥¤¥É¥¹¥Èー¥êー¡Û


³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー»ëÅÀ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥Èー¥êー¤ò¥Î¥Ù¥ë·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¡Ú»©·îÊÔ¡Û


¼ç¿Í¸øÉÕ¤­¤Î¥á¥¤¥É¡ÖÀé²ì»©·î¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£


»©·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëµ¯¤­¤¿¡Ú¤È¤¢¤ë»ö·ï¡Û¤ÎÅ¿Ëö¤òÉ³²ò¤­¤Þ¤¹¡£



¢£¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー


ËïÌÚ ¿¿Ç·²ð¡Ê¤Þ¤µ¤­ ¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë


CV¡§KENN








±¨´Ý ¹¬ÅÍ¡Ê¤«¤é¤¹¤Þ ¤æ¤­¤È¡Ë


CV¡§ÎëÌÚ Ã£±û








Ä«ÈæÆà Å·ÇÏ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¤Ê ¤Æ¤ó¤Þ¡Ë


CV¡§±©Â¿Ìî ¾Ä








À±Ìî ÈàÊý¡Ê¤Û¤·¤Î ¤«¤Ê¤¿¡Ë


CV¡§µÜÅÄ ¹¬µ¨








Æ»ÌÀ»û ³®¡Ê¤É¤¦¤ß¤ç¤¦¤¸ ¤¬¤¤¡Ë


CV¡§¾¾²¬ Ä÷¾ç


¢¨±£¤·¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー








¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û


¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§Glass Heart Princess for Nintendo Switch


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥°¥é¥¹ ¥Ïー¥È ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥Õ¥©ー ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë


ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§½÷À­¸þ¤±Îø°¦ADV


CERO¡¡¡¡ ¡§¡ÖB¡×¡Ê12ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë


¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í


È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê


²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ]7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ]9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¸¶²è¡§¤­¤Ê¤ß Í³´õ



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.otomate.jp/ghp/switch/


¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/GHP_otomate


SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥°¥é¥ÏSwitch #GHP #¥ª¥È¥á¥¤¥È #²µ½÷Switch



È¯Çä¸µ¡¡¡§¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー


¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹