¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×Âè13ÃÆ¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×È¯ÇäÆü¡¦ÆÃÅµ¾ðÊó¸ø³«¡ªËÜÆü¤è¤ê¤´Í½Ìó³«»Ï¡ª
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î½÷À¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×Âè13ÃÆ¤ò¾þ¤ë¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤È³ÆÆÃÅµ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯ÇäÆü¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤Ë·èÄê¡ª
Í½Ìó¼õÉÕ¤âËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÌóÆÃÅµ¤äÆÃÁõÈÇÆÃÅµ¡¢Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ê¤É³Æ¼ïÆÃÅµ¾ðÊó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.otomate.jp/ghp/switch/
¢£¥áー¥«ーÆÃÅµ¾ðÊó
¡üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹
2012Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess¡Ù¤È¡¢
2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess:PLATINUM¡Ù¤Î
¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÄÌ¾ïÈÇ¥½¥Õ¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡üÆÃÁõÈÇÆÃÅµ
¡¦Éü¹ï¥É¥é¥ÞCD
2012Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess¡Ù¤È¡¢
2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØGlass Heart Princess:PLATINUM¡Ù¤Î
¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¤Î¥É¥é¥ÞCD¤òÉü¹ï¡£
¼ýÏ¿¥É¥é¥Þ
¡Ö¥í¥¹¥È:¶ÛµÞ»þÂÐ±þÇ½ÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×
¢§ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
ËïÌÚ ¿¿Ç·²ð¡§KENN
±¨´Ý ¹¬ÅÍ¡¡¡§ÎëÌÚ Ã£±û
Ä«ÈæÆà Å·ÇÏ¡§±©Â¿Ìî ¾Ä
À±Ìî ÈàÊý¡¡¡§µÜÅÄ ¹¬µ¨
¡Ö³¹¤òµß¤¨¡¢¥Òー¥íー½¸¹çÂçºîÀï!¡×
Æ»ÌÀ»û ³®¡¡¡§¾¾²¬ Ä÷¾ç
Àé²ì »©·î¡¡¡§ËÜÂ¿ ¿¿Íü»Ò
¡¦½ñ¤²¼¤í¤·¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È
¢£Àä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
³ÆÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.otomate.jp/ghp/switch/info/
¢¨¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤È¤Ï
ËÜºî¤Ï¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤Î1¤Ä¤Ç
º£¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥È¥á¥¤¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ
Â³¡¹¤È¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¤È¤Ï¡¢¿§¡¹¤ÊÎøÊª¸ì¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç
¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÎøÊª¸ì¤ò¡¢³§ÍÍ¤È·Ò¤¤¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/
¢§¸¢ÍøÉ½µ
(C)IDEA FACTORY
¢£¡ÖGlass Heart Princess for Nintendo Switch¡×¤È¤Ï
¤È¤¤á¤¡¢¶»¥¥å¥ó¸·¶Ø¡ª
³Ø±à¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï¥¬¥é¥¹¤Î¿´Â¡ (Glass Heart)¡ª¡©
ËÜºî¤Ï¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥ê¤È¡¢
Àè¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤âÌÌÇò¤¤²¦Æ»Å¸³«¡¢
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÄ¶Å¸³«¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØGlass Heart Princess¡Ù¥¹¥Èー¥êー
Ä¶¥¨¥êー¥È¹»¤ËÄÌ¤¦¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÃÎÇ½ÂÎÎÏÍÆ»Ñ²ÈÊÁ¡¢Á´¤ÆÂ·¤Ã¤¿³Ø±à¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡£
¤½¤ó¤Ê´°Á´Ìµ·ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¤¬¡¢³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÍ¾¤êÀÎ¤«¤éÃË¤Ãµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬·çÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌµÍý¤è¡Ä¡Ä¡×
¤À¤¬¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢Èò½ëÃÏ¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÆæ¤Î¿´Â¡È¯ºî¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤«¤í¤¦¤¸¤Æ°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
ÌÜ³Ð¤á¤¿Èà½÷¤Ï¿´Çï¿ô¤¬°ìÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¿´Ää»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢
¸¶°øÉÔÌÀ¤Î´ñÉÂ¡Ú¾Ë»Ò¤Î¿´Â¡¾É¸õ·²¡Ê¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¥·¥ó¥É¥íー¥à¡Ë¡Û¤ËËÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Áá¤¤ÏÃ¡¢¤È¤¤á¤¯¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÉÂ¤ÏÌ¤¤À¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
¼ç¿Í¸ø¤¬Ç¯¤ò±Û¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ä¡Ä¼£ÎÅ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤À£±¤Ä¡£
¤¢¤¨¤Æ¥Çー¥È¤Ç¤È¤¤á¤¡¢¸Ê¤Î¿´Â¡¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤À¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë――
¢£¡ØGlass Heart Princess PLATINUM¡Ù¥¹¥Èー¥êー
·ë¤Ð¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÈÈà¤È¤ÎÊª¸ì¤ä¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Çー¥È¤Ê¤É
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊª¸ì¤ò£µ¤Ä¼ýÏ¿¡ª
¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¡Û
Á°ºî¡ÚGlass Heart Princess¡Û¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¼ç¿Í¸ø¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥ÈÊÔ¡Û
³Øº×¤Î¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿£´Çñ£µÆü¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÎ¹¹Ô¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥Çー¥È¡Û
¼ç¿Í¸ø¡Ü¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー£²¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î¥Çー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¤¥É¥¹¥Èー¥êー¡Û
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»ëÅÀ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥Èー¥êー¤ò¥Î¥Ù¥ë·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»©·îÊÔ¡Û
¼ç¿Í¸øÉÕ¤¤Î¥á¥¤¥É¡ÖÀé²ì»©·î¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
»©·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡Ú¤È¤¢¤ë»ö·ï¡Û¤ÎÅ¿Ëö¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
ËïÌÚ ¿¿Ç·²ð¡Ê¤Þ¤µ¤ ¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë
CV¡§KENN
±¨´Ý ¹¬ÅÍ¡Ê¤«¤é¤¹¤Þ ¤æ¤¤È¡Ë
CV¡§ÎëÌÚ Ã£±û
Ä«ÈæÆà Å·ÇÏ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¤Ê ¤Æ¤ó¤Þ¡Ë
CV¡§±©Â¿Ìî ¾Ä
À±Ìî ÈàÊý¡Ê¤Û¤·¤Î ¤«¤Ê¤¿¡Ë
CV¡§µÜÅÄ ¹¬µ¨
Æ»ÌÀ»û ³®¡Ê¤É¤¦¤ß¤ç¤¦¤¸ ¤¬¤¤¡Ë
CV¡§¾¾²¬ Ä÷¾ç
¢¨±£¤·¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§Glass Heart Princess for Nintendo Switch
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥°¥é¥¹ ¥Ïー¥È ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥Õ¥©ー ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§½÷À¸þ¤±Îø°¦ADV
CERO¡¡¡¡ ¡§¡ÖB¡×¡Ê12ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ]7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ]9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸¶²è¡§¤¤Ê¤ß Í³´õ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.otomate.jp/ghp/switch/
¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/GHP_otomate
SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥°¥é¥ÏSwitch #GHP #¥ª¥È¥á¥¤¥È #²µ½÷Switch
È¯Çä¸µ¡¡¡§¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹