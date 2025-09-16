株式会社 日経リサーチ

株式会社日経リサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新藤政史）は、株式会社パソナサステナビリティ（本社：東京都港区、代表取締役社長：石田正則）と、企業のサステナブル経営の促進に向けた業務提携を9 月16 日（火）より開始いたします。

近年、環境負荷の低減や人権尊重などにおいて企業が果たすべき社会的責任は、自社のみならずサプライチェーン全体に及んでいます。リスクマネジメントによる事業継続性の確保や企業価値の向上、そして競争優位性の確立といった観点からも、経営戦略におけるサプライチェーンマネジメントの重要性は増しています。

日経リサーチは、サステナブル経営の可視化・分析・評価をするプラットフォーム「日経サステナブ

ルリンク※」を軸に、パソナサステナビリティのコンサルティングサービスと連携した課題解決策を提供することで、企業のサステナブル経営のさらなる促進を支援します。

自社や取引先（サプライチェーン）のサステナブル経営の取組状況を可視化し、分析や評価を実施。また、それらのデータに基づいたコンサルティングと、各社の実態に合わせた実効性の高い解決策を提案いたします。

両社は、本提携を通じて、日本企業のサステナブル経営の推進をさらに後押しすることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

業務提携 概要

開始：2025 年9 月16 日（火）

内容：企業のサステナブル経営の促進に向け、日経リサーチが展開する「日経サステナブルリン

ク」を活用したソリューションサービスを両社で連携して提供

株式会社日経リサーチ

・「日経サステナブルリンク」を通じたサプライチェーンのサステナビリティ経営評価結果を提供

・蓄積したデータを基に、産業界全体のサステナビリティ課題の傾向分析や、ベンチマークレポートの提供を通じて、企業の現状把握と目標設定を支援

日経サステナブルリンク https://sl.nikkei-r.co.jp/

グローバル基準や日本企業の調達方針を踏まえた質問票をもとに、自社や取引先のサステナブル

経営の取組状況や課題を効率的に把握できるプラットフォーム

株式会社パソナサステナビリティ

・CO2 排出量の可視化や脱炭素戦略策定、人的資本情報の開示支援に加え、日経サステナブルリンクの診断結果などに基づいた具体的な目標設定やアクションプラン策定など課題解決に向けたコンサルティングを提供

・環境経営や人的資本経営に関連したデータ収集や算定、日経サステナブルリンク調査などの実施におけるBPO（ビジネスプロセス・アウトソーシング）サービスの提供

（参考）会社概要

