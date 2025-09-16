¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿Åìµþ 3¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¡ÖLa Dolce Vita¡Ê¥é ¥É¥ë¥Á¥§ ¥ô¥£ー¥¿¡Ë¡×¤òÂ£¤ë¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜÅ¹¤ò»ý¤Ä¥â¥À¥ó¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥¢¥¸¥¢1¹æÅ¹ ¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿Åìµþ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ÀÐ¶¶ ÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¤Ë³«¶È3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
³«¶È°ÊÍè¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯ËÜÅ¹¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤ò²Ã¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢10·îÃæ¤Ë¥³ー¥¹¡ÊNew York¥³ー¥¹¡¢La Dolce Vita¥³ー¥¹¡Ë¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¡ÖLa Dolce Vita 2019Sette Ponti¡×¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿Åìµþ¤À¤±¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò¤¼¤ÒÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ³µÍ×¡ä
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ New York¥³ー¥¹¡¢La Dolce Vita¥³ー¥¹¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ
ÆÃÅµ¡§2Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¡ÖLa Dolce Vita 2019Sette Ponti¡×¤ò1ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤½¤ÎÂ¾Í¥ÂÔ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¡ÖLa Dolce Vita 2019Sette Ponti¡×¨¡¨¡¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¾å¼Á¤Ê°ìÇÕ
¡ÖLa Dolce Vita 2019Sette Ponti¡×¤Ï¡¢¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLDV¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¡£¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡Ø¥¬¥ó¥Ù¥í¥í¥Ã¥½2015¡Ù»ï¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÌ¾Ìç¥ï¥¤¥Ê¥êーTenuta Sette Ponti¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤¤é¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¸¥ç¥ô¥§ー¥¼¼çÂÎ¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢²Ì¼ÂÌ£¤È»ÀÌ£¡¢¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤¬¹¤¬¤ë°ìËÜ¡£¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤ÎÁÍý¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢¿©ÂÎ¸³¤ò¤è¤êË¤«¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³ー¥¹³µÍ×¡ä
New York
¢£ÎäºÚ¡¡¡¡¡¡¥¯¥ëー¥É£²¼ïÀ¹¤ê
¢£²¹ºÚ¡¡¡¡¡¡Âý¤Î¥Ö¥ì¥¼ ¥¢ー¥Æ¥£¥Á¥çー¥¯¤È¥»¥í¥ê
¢£¥Ñ¥¹¥¿¡¡¡¡¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー ¥È¥Þ¥È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£
¢£µû¡¡¡¡¡¡¡¡¶äÃ¤Î¥½¥Æー ¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¤È¥ì¥Ã¥É¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬ー¥½ー¥¹
¢£Æù¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñ»ºµí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë µ¨Àá¤ÎÌîºÚ
¢£¥Ç¥¶ー¥È¡¡¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥×¥ê¥ó ¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¸¥§¥éー¥È
¢£¥³ー¥Òー
²Á³Ê¡§11,000±ß
La Dolce Vita
¢£ÎäºÚ¡¡¡¡¡¡¥¯¥ëー¥É3¼ïÀ¹¤ê
¢£²¹ºÚ¡¡¡¡¡¡Âý¤Î¥Ö¥ì¥¼ ¥¢ー¥Æ¥£¥Á¥çー¥¯¤È¥»¥í¥ê
¢£¥Ñ¥¹¥¿¡¡¡¡¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー ¥È¥Þ¥È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£
¢£µû¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿ÌÜ ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë ¥µ¥ë¥â¥ê¥Ã¥ê¥ª¥½ー¥¹
¢£Æù¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤«µí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë µ¨Àá¤ÎÌîºÚ
¢£¥Ç¥¶ー¥È¡¡¥ô¥¡¥íー¥Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥ ±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥¸¥§¥éー¥È
¢£¥³ー¥Òー
²Á³Ê¡§14,300±ß
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ
Scarpetta¤È¤Ï
2008Ç¯¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇºÇ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥È¥ì¥ó¥É½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ßー¥È¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°ÃÏ¶è¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥»¥ó¥È¥¸¥§ー¥à¥º¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢¡Èa dinner party of effortless elegance¡É¡Êµ¤¼è¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ç¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤äËÜÊª¤òÃÎ¤ëÂç¿ÍÃ£¤âÂÈË¤¯ÄÌ¤¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î ¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ò´Þ¤à6¥«¹ñ8Å¹ÊÞ¢¨¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤«¤é3¤ÄÀ±¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¢¨2025Ç¯9·î16Æü»þÅÀ
Scarpetta¥í¥´¤ÎÍ³Íè
¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥á¥Ë¥åー¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ð¥¸¥ë¡×¤Î¥½ー¥¹¤ÈÆ±¤¸¿§¤ò¥í¥´¥«¥éー¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤ª»®¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤ò¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤¿»þ(¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿)¤Ë»Ä¤ëº¯À×¤òÉ½¸½¡£¤ª»®¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤Ç¤â¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥É¥¥¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿Åìµþ Å¹ÊÞ³µÍ×
¥ì¥¹¥È¥é¥óÌ¾ ¡§¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿Åìµþ
½»½ê ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§03-6450-1360
±Ä¶È»þ´Ö ¡§²Ð-¶â 17:30-23:00¡ÊL.O. 22:00¡ËÅÚÍË 17:00-23:00¡ÊL.O. 21:30¡Ë
¢¨ÆüÍË¡¢·îÍËÄêµÙ
¢¨2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê14:00-23:00¡ÊL.O. 21:30¡Ë
ºÂÀÊ¿ô ¡§157ÀÊ¡Ê¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°64ÀÊ/¥Ðー34ÀÊ/¥Æ¥é¥¹37ÀÊ/¸Ä¼¼3¼¼ 6Ì¾¡¦10Ì¾¡¦12Ì¾¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó ¡§https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§https://scarpettatokyo.com/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à ¡§https://www.instagram.com/scarpettatokyo/
¢¨¸Ä¼¼¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓ¼¼ÎÁ20,000±ß/3»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹ÊóÃ´Åö¡§¿À»ö ¤Þ¤æ¤ß
TEL¡§03-6409-2805¡¡E-MAIL¡§pr@mt-restaurant.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥«¥ë¥Ú¥Ã¥¿Åìµþ
https://scarpettatokyo.com/
