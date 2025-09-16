クリエイターの才能を事業化するエージェンシー「WOWs」へ「みたらし🍡」の専属所属が決定

WOWs

クリエイターの才能を事業化するエージェンシー、株式会社WOWs（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李晟在、以下「WOWs」）へ「みたらし」（ファッションと旅行の魅力を関西弁のトークで届けるライフスタイル系クリエイター）の所属が決定したことをお知らせします。

■ みたらし🍡の「WOWs（ワオズ）」所属について

関西弁の親しみやすいトークでファッションと旅行を中心に発信する日常系クリエイター。等身大の目線でコーディネートやライフスタイルを紹介し、主にZ世代を中心に共感を集めている。さらに「約6万円で行けたマレーシア旅行」など、お手頃さとリアルな旅の魅力を伝えるVlog投稿も人気。ファッションと旅行の魅力を関西弁で楽しく届ける、今注目のライフスタイル系クリエイター。

今回のWOWs所属をきっかけに従来のファッション系に加え、コスメなど美容ジャンルのPRをさらに強化。TikTokやInstagramなどのSNSだけでなく、イベント等でのオフライン活動も増やしていきます。

■ みたらし・コメント

この度WOWsに所属させていただくことになりましたみたらしです！

ファッションが好きで、ヘアアレンジも得意なので皆さんに楽しんで見ていただけるジャンルをたくさん発信していこうと思います(ハート)

また、今までできなかった新しいお仕事にもチャレンジして新しい自分も見つけられたらいいなと、、頑張っていくのでよろしくお願いします！

■ みたらし🍡について

- 活動名：みたらし🍡- ファッションと旅行の魅力を関西弁のトークで届ける日常系クリエイター- 得意ジャンル：ファッション、旅行、美容- 各SNSアカウントURL

TikTok：https://www.tiktok.com/@77_sakura_

Instagram：https://www.instagram.com/77_sakura_/

YouTube：https://www.youtube.com/@sakuraraaa





株式会社WOWs 会社概要

WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。所属する国内トップクラスのTikTokクリエイターを強みに、クライアント企業様のプロモーション支援からBtoC事業までクリエイタードリブンな事業展開を手掛けています。画一的な育成や管理をするのではなく、それぞれのカラーに向き合い、それぞれの夢に合った道を共創していくことを強みに、企画・ブランド・プロジェクト・事業化など多様な可能性を見据えながら、「夢中」を「市場価値」に変える挑戦を目指します。

会社名： 株式会社WOWs

代表者： 代表取締役CEO 李晟在

設立 ： 2024年2月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目19－18 コマツローリエビル 9階

事業 ： クリエイターエージェンシー

URL ：https://wows-agency.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社WOWs 広報チーム

Email: pr@wows.co.jp



