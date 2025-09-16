【9/24(水)無料開催】飲食・宿泊業必見！知らなきゃ損する“食の多様性対応”で外国人に選ばれるお店に

株式会社Japanticket

インバウンド集客向けeチケット管理システム「Japan ticket」を運営する株式会社Japanticket（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中宏彰、以下、Japanticket）は、2025年9月24日（水）、飲食店や宿泊事業者向けに、ハラール、ヴィーガン、ベジタリアンといったフードダイバーシティ（食の多様性）への対応をテーマとしたオンラインセミナーを開催いたします。

インバウンド集客を加速する“フードダイバーシティ対応”

- 知らないうちに逃していた商機が見えて、「難しそう…」が「やれるかも！」に変わる60分 -

その“準備”、肝心な一点が抜けていてもったいない！多言語対応も、Wi-Fiも、QR・カード決済も整備済み。それでも来店につながらない最大の理由は「そのメニューが“何で作られているか”が伝わっていない」から。

このセミナーでは、急増しているベジタリアン・ヴィーガンやムスリム（イスラム教徒）のお客様へ、何をどう伝えれば選ばれるのか／どんな味・食材が好まれるのかを解説します。

ご存知でしたか？

台湾客の来店が多い？ - 6人に1人は●●を食べません。

欧米客来店が多い？ - グループに1人は●●を食べません。

中東の富裕層を狙う？ - 彼らの大好物は●●です。

（当日は具体例と対応方法を詳しくご紹介します！）

こんな課題へアプローチします

登壇者紹介

- インバウンド客をまだ取り込めていない- もっと集客したい／もっと売上を上げたい- 団体・富裕層の予約を増やしたい横山 真也

フードダイバーシティ株式会社 共同創業者

東洋大学国際学部 非常勤講師

NNA経済ニュースコラムニスト

2010年独立後、国内外での起業が評価され、16年シンガポールマレー商工会議所から起業家賞を受賞（日本人初）。

14年ハラールメディアジャパン株式会社（現フードダイバーシティ株式会社）を共同創業、日本最大のハラール情報ポータルサイト「HALAL MEDIA JAPAN」を運営、関連メディアの総フォロワー数は30万人以上。

23年フードダイバーシティ株式会社が観光庁選出の「インバウンド対応にかかる課題を解決するインバウンドベンチャー65社」に3,000社の中から選出。

著書に「おいしいダイバーシティ～美食ニッポンを開国せよ～」（ころから株式会社）

矢沢永吉ファン歴44年、ライヴ参戦は通算165回。

本セミナーで学べること

開催概要

- 訪日主要国の嗜好・禁忌（ルール）の概要- 自店の立地・客層に合わせた“まずやる3つ”とは- “見つけてもらえる”情報設計- 選ばれているお店はこんなお店- ラグビーW杯出場選手が連日来店した！ムスリム客に大人気のお店- 創業100年の老舗が次の100年のために対応したこと[表: https://prtimes.jp/data/corp/93487/table/62_1_664218a971ac13f50f5a4b4c16f03581.jpg?v=202509161228 ]

※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。

お申込方法

以下リンクより、ウェビナー登録フォームに必要事項をご入力の上、お申込みください。

https://bit.ly/3JPn5oM

今後もJapanticketは、観光事業者様のインバウンドプロモーションをさらにご支援できるよう努めてまいります。

