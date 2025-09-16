「家族アルバム みてね」フォトグッズ 第一弾　ハレの日の思い出をカタチに変える「アクリルスタンド」本日、9月16日（火）より販売開始

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は子どもの写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」（以下「みてね」）において、株式会社スフィダンテ（東京都渋谷区、代表取締役社長：安本 圭佑）が提供するフォトギフトサービス「OKURU」とコラボレーションした「フォトグッズ」の第一弾として、ハレの日の思い出をカタチに変える「アクリルスタンド」の本格提供を、本日より開始いたします。

「アクリルスタンド」特設サイト：https://okuru-photo.jp/news/1870

■開発背景

「みてね」は、2015年4月のサービス開始以来、多くのご家族にご利用いただいており、毎月11枚無料の写真プリントをはじめ、フォトブック、DVD、年賀状といった形で、アプリに保存された大切な思い出を「モノ」として手元に残せるサービスを展開してまいりました。

この度、これまでの写真に加えて、ご家族の様々な「思い出の記録」をカタチに変える「フォトグッズ」の展開を新たに開始し、その第一弾として本格提供を開始するのが、「アクリルスタンド」です。本商品は、2025年の父の日に好評を博したため、この度七五三シーズンに向けて本格展開に至りました。

■アクリルスタンドについて

本商品は、写真と背景デザインで思い出のシーンを演出し、お子さまやご家族の「ハレの日」をより鮮やかに彩るアクリルスタンドです。写真に背景デザインを組み合わせた3層構造で、1層のアクリルスタンドでは表現できない、立体感と奥行きのある仕上がりを実現しました。

今回、七五三（10種類）、ニューボーン（4種類）、バースデー（4種類）の3つのイベントにフォーカスした豊富なデザインラインナップをご用意しました。七五三向けには、まるで神社で撮影したかのような特別なもののほか、和装・洋装それぞれに合う基本的なデザインもご用意。お子さま一人だけでなく、兄弟姉妹やご家族の写真にも使いやすいフレームタイプも充実しています。

ニューボーン向けには、コウノトリが赤ちゃんを運んでくるような、実際の撮影では難しいストーリー性のあるイラストをはじめ、赤ちゃんの可愛らしい姿をそのまま活かせる寝相アート風のものや、ご家族との記念にぴったりのフレームタイプも揃えています。

バースデー向けには、初めてのお誕生日である1歳のお祝いにぴったりなデザインや、毎年のお誕生日の記念に残したくなるようなものをご用意しました。今後も、入園・卒園や初節句など、季節やイベントに応じたデザインを順次追加していく予定です。

■利用シーン

「アクリルスタンド」は、写真と背景デザインが一体となった3層構造のため、額縁などを別途購入する必要がなく、そのままインテリアとして飾れます。また、コンパクトなサイズで場所を選ばずに手軽に飾れるため、玄関やリビングの棚、ダイニングテーブルなど限られたスペースにも設置可能で、持ち運びも簡単なため、気分やイベントに合わせて家の中の好きな場所に自由にレイアウトを変更して楽しむことができます。

■作成方法

アクリルスタンドに使用したい写真を選ぶだけで、アプリが自動で切り抜くので、配置を調整するだけで簡単に作成できます。

■商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/697_1_4ff4c3cab142262886552c1536da91ce.jpg?v=202509161228 ]

・「アクリルスタンド」特設サイト：https://okuru-photo.jp/news/1870

・「家族アルバム みてね」公式サイト：https://mitene.us/

■キャンペーン情報

「アクリルスタンド」の発売を記念し、お得なキャンペーンを実施します。

・ リリース記念キャンペーン

◦ 対象商品：アクリルスタンド

◦ 期間：実施中～10月13日（月）まで

◦ 割引内容：10%OFF

■「みてねプレミアム」送料無料

「プレミアム」「プレミアムPro」※の会員であれば、送料最大790円が無料になります。

※プラン加入で、アルバムに参加している家族全員がさまざまな特典を受けられるサービスです。

詳細についてはこちら（ https://mitene.us/premium ）をご確認ください。

■ フォトギフトサービス「OKURU」とは ＜ https://okuru-photo.jp/ ＞

「OKURU」は、スマホで撮った写真を、大切な人にフォトギフトとして贈るサービスです。「想い出」「笑顔」「感謝のきもち」がたくさん詰まった世界にひとつだけの贈りものとしてお届けします。

■ アプリ概要

アプリ名 フォトギフトサービス「OKURU」

価格 無料

対応OS 【iOS】iOS16.0以降

【Android】Android8.0以降

ダウンロード方法 ・各ストアで「OKURU」と検索

【iOS】https://apps.apple.com/app/apple-store/id1294508767

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sfidante.okuru

公式サイト 【日本語】https://okuru-photo.jp/

■「家族アルバム みてね」とは ＜ https://mitene.us/ ＞

ママ・パパが撮った子どもの写真や動画を，祖父母や親戚など、招待した家族だけに共有できるアプリです。写真・動画は無料無制限でアップロード可能なので子どもとの日常を気軽に共有でき、子どもの笑顔や成長にコメントしあうことで、家族間で愛情あふれるコミュニケーションが生まれます。これまで多くのご家族にご利用いただいており、2025年7月には世界累計利用者数が2,700万人を突破※しました。

※ iOS・Androidアプリ登録者数、ブラウザ版登録者数の合計

アプリ名 「家族アルバム みてね」

価格 無料

対応OS 【iOS】iOS16.0 以降

【Android】Android8.1以降

ダウンロード方法 ・各ストアで「みてね」と検索

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id935672069

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mitene

公式サイト【日本語】https://mitene.us

【アメリカ英語】https://family-album.com

【イギリス英語】https://family-album.com/en-gb

【フランス語】https://family-album.com/fr

【ドイツ語】https://family-album.com/de

【スペイン語】https://family-album.com/es

【韓国語】https://family-album.com/ko

【中文（繁體字）】https://family-album.com/zh-tw

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバムみてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよび「家族アルバム みてね」の名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。Android 、 Google Play は Google LLC の商標です。