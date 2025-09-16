「旅行×ナーシング」 ― 施設入所の方を対象にした日帰りお出かけサービスを開始

株式会社ｍｅｄｉｃａｌ ｓｕｐｐｏｒｔ

保険外看護サービスを提供する「Our（アワー）ケアリング」（所在地：徳島市、代表：木下静香）は、看護師が同行する安心の日帰りお出かけサービス「旅行×ナーシング」を開始いたしました。

「外出したいけれど体調が心配」「気分転換に外出したいけど一人ではむつかしい」という声に応えるため、アワーケアリングは経験豊富な看護師が同行する日帰りお出かけサービスを企画しました。

本サービスでは、施設から目的地までの移動に看護師が同行し、バスでの移動中や観光先での体調チェック・服薬管理・介助を行います。突発的な体調変化にも対応可能で、施設入所の方が安心して「おでかけの楽しみ」を味わえるようサポートいたします。

サービスの特徴

- 看護師が同行し、移動・観光中の体調をサポート- 施設入所者のニーズに合わせた安心設計- 日帰りで気軽に参加できるプラン- グループ参加・家族同伴も可能

また、料金体系については、ご利用者様のニーズに応じて近隣への半日旅行や1日（日帰り）旅行をご用意しています。

料金体系：半日旅行 1名 1万円～

日帰り旅行 1名1万5千円～（その他ご要望により別途設定予定）

利用条件：8名以上の参加から承ります

今後の展望

今後は宿泊旅行や冠婚葬祭への同行、地域イベント参加などへの拡大も視野に入れています。アワーケアリングは「施設にいても、行きたいときに行きたい場所へ」を実現するため、誰もが安心して外出できる環境づくりに取り組んでまいります。

会社概要

会社名：Ourケアリング

所在地：徳島県徳島市東船場町1丁目6 パルプラザビル6階

代表者：木下静香

事業内容：保険外看護サービス事業

公式サイト：https://our-caring.com/

本件に関するお問い合わせ先

アワーケアリング 広報担当

E-mail：info@our-caring.com

TEL：088-661-5794