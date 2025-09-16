「旅行×ナーシング」 ― 施設入所の方を対象にした日帰りお出かけサービスを開始
保険外看護サービスを提供する「Our（アワー）ケアリング」（所在地：徳島市、代表：木下静香）は、看護師が同行する安心の日帰りお出かけサービス「旅行×ナーシング」を開始いたしました。
「外出したいけれど体調が心配」「気分転換に外出したいけど一人ではむつかしい」という声に応えるため、アワーケアリングは経験豊富な看護師が同行する日帰りお出かけサービスを企画しました。
本サービスでは、施設から目的地までの移動に看護師が同行し、バスでの移動中や観光先での体調チェック・服薬管理・介助を行います。突発的な体調変化にも対応可能で、施設入所の方が安心して「おでかけの楽しみ」を味わえるようサポートいたします。
サービスの特徴- 看護師が同行し、移動・観光中の体調をサポート
- 施設入所者のニーズに合わせた安心設計
- 日帰りで気軽に参加できるプラン
- グループ参加・家族同伴も可能
また、料金体系については、ご利用者様のニーズに応じて近隣への半日旅行や1日（日帰り）旅行をご用意しています。
料金体系：半日旅行 1名 1万円～
日帰り旅行 1名1万5千円～（その他ご要望により別途設定予定）
利用条件：8名以上の参加から承ります
看護師が同行する安心の日帰り旅行を開始
今後の展望
今後は宿泊旅行や冠婚葬祭への同行、地域イベント参加などへの拡大も視野に入れています。アワーケアリングは「施設にいても、行きたいときに行きたい場所へ」を実現するため、誰もが安心して外出できる環境づくりに取り組んでまいります。
会社概要
会社名：Ourケアリング
所在地：徳島県徳島市東船場町1丁目6 パルプラザビル6階
代表者：木下静香
事業内容：保険外看護サービス事業
公式サイト：https://our-caring.com/
本件に関するお問い合わせ先
アワーケアリング 広報担当
E-mail：info@our-caring.com
TEL：088-661-5794