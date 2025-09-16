消費者による食品・食材評価制度『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のおしらせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329672&id=bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が2025年9月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「パン」が茨城県で初受賞！
グランプリ 受賞
ぼくのメロン食パン／株式会社COLLECT
商品概要：メロンパンのクッキー生地には生産量日本一を誇る茨城県産100％のメロンで作ったピューレを使用し、卵は道の駅常総オリジナルブランドの「天てり卵」、そして茨城県産100％のお米から作る米粉も入れてサクサク、中はもっちもちふわふわしっとりと仕上げております。茨城県のメロン、卵、お米という食の魅力を味わえるパンに仕上げております。メロンパン×食パンといった今までになかった組み合わせで、菓子パン感覚としてもご家庭での朝食のお供としても活躍できること間違いなしのメロンパンです。
住 所：茨城県常総市むすびまち1
問合せ：0297-38-7570
https://www.michinoeki-joso.com/
内容量：約250g
販売価格：500円（税込）
■評価されたポイント■
・サクサク表面とふんわり柔らかな中身の対比が秀逸である
・地域素材を活かした地産地消と観光土産対応の商品力
・メロンパンと食パンを融合させた独自性のある新規性
・咀嚼するほどに広がるほのかなメロンの風味が魅力
・メロンを想起させる親しみやすい可愛らしいパッケージ
・透明包装で焼き目や形状を見せ、購買意欲を高める工夫
・メロン食パンの特徴を直感的に伝えるわかりやすいネーミング
【2品目】 「ビール」が栃木県で初受賞！
グランプリ 受賞
THE NIKKO MONKEYS PREMIUM LAGER／株式会社 三本松茶屋
商品概要：ノーブルホップの香りと上品な苦みが後を追うような、苦み・甘み・香り・コクのバランスが絶妙に取れた味わいです。麦芽の風味を存分に引き出すことで、スッキリとした飲みごたえのラガービールとなるように仕上げました。そのため、何杯飲んでも飽きのこない、軽快な飲み口となっています。
住 所：栃木県日光市中宮祠2493
問合せ：0288-55-0287
http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/index.html
内容量：330ml
販売価格：690円（税込）
■評価されたポイント■
・ラガービールの苦みもありながら飲みやすく美味しい
・徹底した一貫生産で管理体制を構築している
・ラベルから感じる陽気な雰囲気がビールに合っている
・ロックで楽しい世界観と販売価格に遊び心がある
・各種SNSを使用した広報活動をしている
・日光を中心とした、地域性のある地元ブランドとしての展開
・見た目も味わいも楽しく、様々なシーンで重宝しそう
【3品目】 「カレー」が群馬県で初受賞！
グランプリ 受賞
下仁田ミートポークカレー（中辛）／下仁田ミート株式会社
商品概要：自慢の下仁田ポークを贅沢に大きめにカットして野菜とじっくり煮込み、最後に豚の背脂を加えて深みのあるコクを出しました。大きなお肉は口に入れるとほろほろととけるような柔らかさ。至福のひと時を味わえます。袋を立てたまま電子レンジで加熱出来るので、忙しい時にもサッとお手軽にお召し上がりいただけます。賞味期限が製造日から1年ほどのため自宅にストックしておけば、非常食としても便利です。また、常温保存なのでちょっとした手土産にも便利です。
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が2025年9月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「パン」が茨城県で初受賞！
グランプリ 受賞
ぼくのメロン食パン／株式会社COLLECT
商品概要：メロンパンのクッキー生地には生産量日本一を誇る茨城県産100％のメロンで作ったピューレを使用し、卵は道の駅常総オリジナルブランドの「天てり卵」、そして茨城県産100％のお米から作る米粉も入れてサクサク、中はもっちもちふわふわしっとりと仕上げております。茨城県のメロン、卵、お米という食の魅力を味わえるパンに仕上げております。メロンパン×食パンといった今までになかった組み合わせで、菓子パン感覚としてもご家庭での朝食のお供としても活躍できること間違いなしのメロンパンです。
住 所：茨城県常総市むすびまち1
問合せ：0297-38-7570
https://www.michinoeki-joso.com/
内容量：約250g
販売価格：500円（税込）
■評価されたポイント■
・サクサク表面とふんわり柔らかな中身の対比が秀逸である
・地域素材を活かした地産地消と観光土産対応の商品力
・メロンパンと食パンを融合させた独自性のある新規性
・咀嚼するほどに広がるほのかなメロンの風味が魅力
・メロンを想起させる親しみやすい可愛らしいパッケージ
・透明包装で焼き目や形状を見せ、購買意欲を高める工夫
・メロン食パンの特徴を直感的に伝えるわかりやすいネーミング
【2品目】 「ビール」が栃木県で初受賞！
グランプリ 受賞
THE NIKKO MONKEYS PREMIUM LAGER／株式会社 三本松茶屋
商品概要：ノーブルホップの香りと上品な苦みが後を追うような、苦み・甘み・香り・コクのバランスが絶妙に取れた味わいです。麦芽の風味を存分に引き出すことで、スッキリとした飲みごたえのラガービールとなるように仕上げました。そのため、何杯飲んでも飽きのこない、軽快な飲み口となっています。
住 所：栃木県日光市中宮祠2493
問合せ：0288-55-0287
http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/index.html
内容量：330ml
販売価格：690円（税込）
■評価されたポイント■
・ラガービールの苦みもありながら飲みやすく美味しい
・徹底した一貫生産で管理体制を構築している
・ラベルから感じる陽気な雰囲気がビールに合っている
・ロックで楽しい世界観と販売価格に遊び心がある
・各種SNSを使用した広報活動をしている
・日光を中心とした、地域性のある地元ブランドとしての展開
・見た目も味わいも楽しく、様々なシーンで重宝しそう
【3品目】 「カレー」が群馬県で初受賞！
グランプリ 受賞
下仁田ミートポークカレー（中辛）／下仁田ミート株式会社
商品概要：自慢の下仁田ポークを贅沢に大きめにカットして野菜とじっくり煮込み、最後に豚の背脂を加えて深みのあるコクを出しました。大きなお肉は口に入れるとほろほろととけるような柔らかさ。至福のひと時を味わえます。袋を立てたまま電子レンジで加熱出来るので、忙しい時にもサッとお手軽にお召し上がりいただけます。賞味期限が製造日から1年ほどのため自宅にストックしておけば、非常食としても便利です。また、常温保存なのでちょっとした手土産にも便利です。