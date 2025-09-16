レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本消火設備市場は、先進的な安全ソリューションと都市インフラ需要の拡大を背景に、2033年までに7億9140万米ドルに急成長すると予測される。

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本消火設備市場は、先進的な安全ソリューションと都市インフラ需要の拡大を背景に、2033年までに7億9140万米ドルに急成長すると予測される。