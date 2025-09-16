ツアーオペレーター向けソフトウェア市場は2032年までに18億7521万米ドル規模に達し、年平均成長率（CAGR）12.8％で拡大する見込み
世界のツアーオペレーターソフトウェア市場は、2023年に6億3,426万米ドルと評価され、2024～2032年の予測期間中に12.8%のCAGRで成長し、2032年には18億7,521万米ドルの市場規模を超えると予測されています。ツアーオペレーター向けソフトウェア市場では、旅行アプリ市場が大幅な成長を遂げており、2023年の収益は前年比53.4%増の6,630億ドルに達すると予想されています。この急成長は旅行アプリの普及に支えられており、2022年だけでも8億人を超える人々がこれらのプラットフォームを利用しています。この分野を席巻しているExpediaは、米国で21.5%の市場シェアを占めています。一方、Booking.comは8,000万回以上のダウンロード数でトップを走り、2022年に最もダウンロードされた旅行アプリとなりました。宿泊施設セクターはこの成長に大きく貢献しており、旅行アプリ業界の収益の73%を占めています。Booking Holdingsは、収益を生み出すオンライン旅行代理店としてトップの地位を維持しています。
オンライン予約を取り巻く環境は進化しており、従業員の72%が次の旅行に意欲を示し、世界中の旅行者の45%がビジネス目的での旅行に前向きです。旅行代理店の86%が、デジタル販売の成長を促進するために顧客体験の向上を最優先に考えています。旅行通知を提供するモバイルアプリは旅行者の44%に利用され、セルフサービスチェックインは41%に好まれています。キャッシュレス決済へのトレンドは顕著で、ほぼ同数の旅行者がこの決済方法を採用しています。さらに、柔軟な払い戻しや保証は旅行者の40%にとって重要となっており、より顧客フレンドリーな予約ポリシーへの移行が示唆されています。
市場のダイナミクスと経済への影響
旅行業界は活況を呈しており、これがツアーオペレーター向けソフトウェア市場の成長を牽引しています。オンライン旅行代理店（OTA）はこの市場における主要プレーヤーであり、2022年には10億9,100万ドルの市場規模が見込まれています。2019年には、オンライン予約の69%をOTA経由の直接予約が占めました。パンデミックの影響で収益が落ち込んだ後も、OTAは力強く回復しています。エクスペディア・グループやブッキング・ホールディングスといった大手ブランドは、目覚ましい収益を誇っています。
旅行代理店サービスも活況を呈しており、世界全体の収益は2023年に2,890億ドルに達し、2024年には2,957億ドルに達すると見込まれています。米国の旅行市場だけでも2022年に総予約数が51％増加し、OTAが市場の大きな部分を占めています。モバイル予約は大きなトレンドであり、2022年にはOTA予約のほぼ半分がモバイルデバイス経由で行われました。この数字は、世界のツアーオペレーターソフトウェア市場で引き続き上昇すると予想されています。旅行と観光の経済効果は否定できません。2019年、このセクターは全雇用の10.5％、世界のGDPの10.4％という驚異的な割合を占めました。海外旅行者の支出は1兆9,100億ドルに達しました。2023年には、この業界のGDPへの貢献は前年比23.2％増加し、数百万の新規雇用が創出されました。国内旅行支出も大幅に増加し、パンデミック前の水準を上回りました。
旅行業界全体の成長は、効率的なツアーオペレーター向けソフトウェアへの強い需要につながっています。これらのソフトウェアソリューションは、予約、顧客関係、バックオフィス業務の管理を支援し、旅行会社が活況を呈する旅行市場から利益を得ることを可能にします。
