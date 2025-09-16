株式会社フルスピード、TikTokShop支援サービスを提供開始

株式会社フルスピード

株式会社フルスピード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉澤 竹晴）は、急成長を続ける動画SNS「TikTok」内で商品販売が可能となる「TikTok Shop」の運用を包括的に支援する「TikTokShop支援サービス」を新たに開始いたしました。

TikTokShopとは

世界で月間10億人、日本国内でも950万人以上が利用するTikTokは、近年10～40代を中心に幅広い世代に浸透しています。特に「TikTok Shop」は、動画視聴から購買までをシームレスにつなぐ「次世代EC」として注目されています。これにより、従来のECサイトではリーチが難しかった10代～30代の若年層に効率良くアプローチが可能です。このシームレスな導線により、高いCVR（コンバージョン率）が期待でき、ブランドの認知から購買、さらにはリピーター獲得までを一気通貫で実現します。

当社支援サービスの概要

フルスピードでは、TikTok Shopの強みを最大限に活用するため、以下のサービスを提供します。

＜提供内容＞

・アカウント開設・商品登録

・購買意欲を高める動画コンテンツ制作・投稿

・ライブ配信の企画・運用支援

・商材に最適なインフルエンサーの選定

・効果的なPR施策の企画・実行

・データ分析と改善提案

これにより、企業様のTikTok活用を通じたブランド認知から購買促進、リピーター獲得までを包括的にご支援いたします。

無料相談のご案内

本サービスの提供開始に伴い、TikTok Shopの開設や運用に関する費用のお見積もりなど、無料相談を承っております。導入をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

サービス詳細ページ：https://growthseed.jp/service/sns-tiktok/tiktok-shop/

資料ダウンロード：https://growthseed.jp/downloads/service_materials/tiktokshop-service/

無料相談のご予約：https://growthseed.jp/youcanbook/

＜本サービスに関するお問い合わせ＞

TEL：03-5457-4460 ｜ Email：mkt@fullspeed.co.jp ｜ 担当：マーケティング部

＜報道関係のお問い合わせ＞

TEL：03-5728-4460 ｜ Email：press@fullspeed.co.jp ｜ 広報担当