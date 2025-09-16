¡Ú9/26,10/2¡¤23³«ºÅ¡ÛÍê¤ì¤ë¿Íºà¤ò¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡ª¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡õÊä½õ¶â³èÍÑ¥»¥ß¥Êー

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡ÊËÌ¶å½£»ÔÌò½ê¡Ë



¡ÖÈËË»´ü¤Ë¾¯¤·¤À¤±¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×


¡ÖµÞ¤Ê¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×



¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ËÊØÍø¤Ê ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÃ»»þ´Ö¡¦Ã±È¯¤Î»Å»ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡£



¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë


¼ê¿ôÎÁ¤Î°ìÉô¡Ê¾å¸Â30Ëü±ß¡Ë¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



º£²ó¡¢ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÆ±»þ³«ºÅ£±²ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó£²²ó¤ÎÁ´£³²ó¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£



¡¦ ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È³èÍÑ¤Î¥³¥Ä¡¢¶È³¦ÊÌ¤Î³èÍÑ»öÎã¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Î³èÍÑÊýË¡


¡¦ Êä½õ¶â¤ÎÆâÍÆ


¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹Ãç²ð»ö¶È¼Ô¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£



½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¥»¥ß¥Êー³µÍ×


¢¡£±£°·î£²Æü¡ÊÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ¡Ë


¡¦ Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡£±£³»þ～£±£¶»þ


¡¦ ²ñ¾ì¡§ATOMica¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èµþÄ®£³ÃúÌÜ£±-£±¡Ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoo£í¡Ë


¡¦ »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ


¡¦ ÂÐ¾Ý¡§ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ­¤¹¤ë»ö¶È¼Ô


¢¨¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÂÐÌÌ¤Ç¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¡Ë



¢¡£¹·î£²£¶Æü¡¢£±£°·î£²£³Æü¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë


¡¦ Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£¹·î£²£¶Æü¡¢£±£°·î£²£³Æü¡¡£±£´»þ～£±£µ»þ£³£°Ê¬


¡¦ ²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê£Ú£ï£ï£í¡Ë


¡¦ »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ


¡¦ ÂÐ¾Ý¡§ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ­¤¹¤ë»ö¶È¼Ô


¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£






¿½¹þÊýË¡


¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://mform.shigotomarugoto.info/spotwork-1-1.html)


¢¨¿½¹þ¤Ï³Æ²óÁ°Æü£±£·»þ¤Þ¤Ç




Êä½õ¶â³µÍ×

¡¦Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯Ãç²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ



¡¦ÂÐ¾Ý»ö¶È¼Ô¡¡¡¡ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ­¤¹¤ë»ö¶È¼Ô


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½»»¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Êç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹



¡¦Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£µ·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë£¹»þ¤«¤é


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë£±£·»þ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½»»¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Êç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹



¡¦ÂÐ¾ÝÃç²ð¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô





¿½ÀÁ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º²¼µ­»ÔHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


ËÌ¶å½£»ÔHP :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/09801348_00001.html


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¡Ú»öÌ³¶É¡Û¡Ê³ô¡Ë¥¢¥½¥¦¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥Ëー¥»¥ó¥¿ー¡¡ËÌ¶å½£»ÙÅ¹


¡ãTEL¡ä093-541-1700


¡ãE-mail¡äspotwork@ahc-net.co.jp



¡Ú½ê´É¡ÛËÌ¶å½£»Ô»º¶È·ÐºÑ¶É¡¡¸ÛÍÑ¡¦»º¶È¿ÍºàÀ¯ºö²Ý¡¡¿Íºà³ÎÊÝ·¸


¡ãTEL¡ä093-582-2419


¡ãE-mail¡äsan-koyou@city.kitakyushu.lg.jp