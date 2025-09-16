¡Ú9/26,10/2¡¤23³«ºÅ¡ÛÍê¤ì¤ë¿Íºà¤ò¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡ª¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡õÊä½õ¶â³èÍÑ¥»¥ß¥Êー
¡ÖÈËË»´ü¤Ë¾¯¤·¤À¤±¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖµÞ¤Ê¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ËÊØÍø¤Ê ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÃ»»þ´Ö¡¦Ã±È¯¤Î»Å»ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë
¼ê¿ôÎÁ¤Î°ìÉô¡Ê¾å¸Â30Ëü±ß¡Ë¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÆ±»þ³«ºÅ£±²ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó£²²ó¤ÎÁ´£³²ó¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È³èÍÑ¤Î¥³¥Ä¡¢¶È³¦ÊÌ¤Î³èÍÑ»öÎã¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Î³èÍÑÊýË¡
¡¦ Êä½õ¶â¤ÎÆâÍÆ
¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹Ãç²ð»ö¶È¼Ô¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¢¡£±£°·î£²Æü¡ÊÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ¡Ë
¡¦ Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡£±£³»þ～£±£¶»þ
¡¦ ²ñ¾ì¡§ATOMica¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èµþÄ®£³ÃúÌÜ£±-£±¡Ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoo£í¡Ë
¡¦ »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦ ÂÐ¾Ý¡§ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô
¢¨¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÂÐÌÌ¤Ç¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¢¡£¹·î£²£¶Æü¡¢£±£°·î£²£³Æü¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
¡¦ Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£¹·î£²£¶Æü¡¢£±£°·î£²£³Æü¡¡£±£´»þ～£±£µ»þ£³£°Ê¬
¡¦ ²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê£Ú£ï£ï£í¡Ë
¡¦ »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦ ÂÐ¾Ý¡§ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô
¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÊýË¡
¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://mform.shigotomarugoto.info/spotwork-1-1.html)
¢¨¿½¹þ¤Ï³Æ²óÁ°Æü£±£·»þ¤Þ¤Ç
Êä½õ¶â³µÍ×
¡¦Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯Ãç²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ
¡¦ÂÐ¾Ý»ö¶È¼Ô¡¡¡¡ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤òÍ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½»»¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Êç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£µ·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë£¹»þ¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë£±£·»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½»»¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Êç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹
¡¦ÂÐ¾ÝÃç²ð¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô
¿½ÀÁ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º²¼µ»ÔHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ¶å½£»ÔHP :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/09801348_00001.html
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú»öÌ³¶É¡Û¡Ê³ô¡Ë¥¢¥½¥¦¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥Ëー¥»¥ó¥¿ー¡¡ËÌ¶å½£»ÙÅ¹
¡ãTEL¡ä093-541-1700
¡ãE-mail¡äspotwork@ahc-net.co.jp
¡Ú½ê´É¡ÛËÌ¶å½£»Ô»º¶È·ÐºÑ¶É¡¡¸ÛÍÑ¡¦»º¶È¿ÍºàÀ¯ºö²Ý¡¡¿Íºà³ÎÊÝ·¸
¡ãTEL¡ä093-582-2419
¡ãE-mail¡äsan-koyou@city.kitakyushu.lg.jp