10月4日（土）・5日（日）開催！りんくうくるまフェスタ2025～はたらく車 大集合～

2025年9月吉日

りんくうパピリオ総合管理共同企業体

りんくう くるま フェスタ事務局

「りんくうアイスパーク芝生広場」にはたらく車が大集合！ 消防車、警察の白バイ・青バイ、自衛隊のパジェロ、建設重機のショベルカーなど・・ 記念に写真を撮ったり、体験したり楽しみ溢れる2日間です。 （曜日によりコンテンツが一部変わります）



【開催概要】

■開催日時 2025年10月4日（土）・5日（日）、10:00～17:00

■開催場所 りんくうアイスパーク芝生広場

■主 催 りんくうパピリオ総合管理共同企業体

■後 援 泉佐野市、泉佐野市教育委員会

■はたらく車 様々なコーナーで制服を着ての撮影会もあるよ！

○建設重機（コベルコ建機） ショベルカー

○泉佐野消防署 救助工作車、水難救助車

○大阪府泉佐野警察署(4日のみ) 青バイ・白バイ、パトカー、ミニパトカー

○防衛省 自衛隊大阪地方協力本部 パジェロ（4日10時～14時まで）

○ネクスコ西日本 道路巡回車、標識車、ロボコーン

※高所作業車体験もできる！

■イベント ○ＪＲＡ ふれあい広場（ポニーとふれあい）：①13：00～、②15：00～ 各回30分

○キッチンカー ハンバーガー、海鮮天ぷら、海鮮丼、たこ焼き、から揚げ、チュロスなど

■ステージ ○ちびっ子じゃんけん大会

○和太鼓・ハワイアンフラ・よさこい踊り（5日のみ）

※場所：あさひ賃貸りんくうステージ（泉佐野市立りんくう野外文化音楽堂）

■入場料 無料

■アクセス





電車でお越しの方

・南海空港線「りんくうタウン駅」下車、1番出口より徒歩約3分

・JR関西空港線「りんくうタウン駅」下車、1番出口より徒歩約3分

お車でお越しの方

・阪神高速湾岸線「泉佐野南出口」から約5分

・関西空港自動車道「泉佐野IC」から約5分

近隣の有料駐車場をご利用ください。

■ステージイベント

5日(日)は、和太鼓・フラダンス・よさこい・ちびっ子ジャンケン大会（小学生以下対象）を開催します！

本件に関するお問い合わせ先

(株)アプリ内 りんくう くるま フェスタ事務局（平日10:00～18:00） 担当：植北・佐藤

TEL：06-6208-3456

※写真・画像等提供のご希望、当日の取材依頼は上記事務局担当者までご連絡くださいませ。