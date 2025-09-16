【楽天イーグルス】11/7(金)～9（日）台湾・桃園市で開催される『2025桃園アジアプロ野球交流戦』に参加決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、11月7日（金）～9日（日）台湾・桃園市において開催される『2025桃園アジアプロ野球交流戦』に参加することとなりましたので、お知らせいたします。

本大会は、桃園市政府からの要請を受け、野球を通じてチーム、ファン、そして都市間の交流を深めることを目的に開催されます。

なお、開催にあたり9月15日(月・祝）には、同市内のモナークプラザホテル（桃園尊爵大飯店）において、主催者である桃園市政府と参加球団である楽天モンキーズ(台湾)、KTウィズ(韓国)、東北楽天ゴールデンイーグルスの代表者が出席し、記者会見を執り行いました。

チケット販売概要や詳細は決まり次第、球団WEBサイトにてお知らせいたします。

＜『2025桃園アジアプロ野球交流戦』記者会見について＞

■開催日：9月15日（月・祝）

■出席者

≪主催者≫

桃園市市長 張善政 様

≪参加球団≫

・楽天モンキーズ（台湾）

台灣樂天棒球隊股份有限公司

領隊 牧野 幸輝 様

楽天ガールズ

・KTウィズ（韓国）

kt sports co.,ltd.

執行長 Lee Ho-sik 様

領隊 Na Do-hyun 様

副領隊 Kye Dong-hoon 様

KTウィズチアリーダー

・東北楽天ゴールデンイーグルス（日本）

株式会社楽天野球団

執行役員コーポレート本部本部長 岡田 朋城

事業開発本部本部長 川田 喜則

東北ゴールデンエンジェルス

■桃園市市長 張善政様コメント

「2025桃園アジアプロ野球交流戦」を正式に始動できることを大変光栄に思います。本大会は、台湾、日本、韓国のトップチームが桃園に集結する、台湾初の歴史的な交流イベントです。長年にわたる野球振興と人材育成の努力が実を結び、この交流戦が桃園をアジアにおける重要なスポーツ交流拠点として確立させ、都市の国際的な認知度向上に貢献することを確信しております。11月7日から9日まで楽天桃園野球場で開催される熱戦に、ぜひご期待ください。

■株式会社楽天野球団 執行役員コーポレート本部長 岡田 朋城コメント

この交流戦は、スポーツイベントの枠を超えた新たな国際交流の機会を創出する場であり、同じ楽天グループに所属する楽天モンキーズと共に、アジア3か国の友好を深める大変貴重な機会と認識しています。そして、ハイレベルな真剣勝負は皆様に興奮と感動をお届けすることでしょう。本交流戦を機に、桃園市との青少年野球交流、観光・文化を通じたインバウンド、アウトバウンドの促進を期待しております。皆様、ぜひ11月に楽天桃園野球場へお越しください。

＜『2025桃園アジアプロ野球交流戦』 概要＞

■開催日程

・11月7日（金）楽天イーグルスvs.KTウィズ

・11月8日（土）楽天イーグルスvs.楽天モンキーズ

・11月9日（日）楽天モンキーズvs.KTウィズ

■開催場所：楽天桃園棒球場［桃園市中壢市領航北路一段1路號］

■参加チーム

・楽天モンキーズ（台湾）

・KTウィズ（韓国）

・東北楽天ゴールデンイーグルス（日本）

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500913637.html

■提供素材

https://rak.box.com/s/mv8fannhusnkbspb98dw7dwmyad2y7zf

※写真と併せて、写真並び順も格納しております