²û¤«¤·¤¤²»³Ú¤È¾ðÆ°ÎÅË¡¤¬´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë ― ÊÆÂô¡Ö¤ß¤µ¤ï¾®³Ø¹»¡×¤È¾®ÌîÀî²¹Àô¤¬Ï¢·È
ÎáÏÂ7Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÊÆÂô»Ô¤Î¡Ö¤ß¤µ¤ï¾®³Ø¹»¡×¤ÇÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö²û¤«¤·¤¤µ²±¤È²»³Ú¤Ø¤ÎÎ¹¡×
¤ò³«ºÅ¡£Ï·Ç¯°å³ØÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¢²û¤«¤·¤ÎÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡¦¥á¥½¥Ã¥É¡×¡¢ÏÂÂÀ¸ÝÂÎ¸³¡ÖEXADON¡×¤Ê¤É¡¢¿´¤Èµ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡È¾ðÆ°ÎÅË¡¡É¤ò°ìÆü¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¾®ÌîÀî²¹Àô¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢½ÉÇñÆÃÅµ¤Ä¤¤Î´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¥×¥é¥Ã¥È¥è¥Í¥¶¥ï³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÖº¹ÀÁï)¤Ï¡¢¤¶¤¤¤´ÂÀÏº½Î¡Ê½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¶âÅÄ¹¾Î¤»Ò¡Ë¤Î´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¡¦²ñ¾ì¤ÏÇÑ¹»¤Î¾®³Ø¹» ― ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÉñÂæ¤ÇÀÄ½Õ»þÂå¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
¡¦²»³Ú¤È·ò¹¯¤ÎÍ»¹ç ― Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ä¿´¤Î¥±¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÆ°ÎÅË¡¤òÂÎ¸³
¡¦ÃÏ°è¸òÎ®¤È´Ñ¸÷¿¶¶½ ― ÃÏ¸µ½»Ì±¤âÆüµ¢¤ê¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡¢²¹Àô½ÉÇñ¤È¤ÎÏ¢·È¤â
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë»°ÂôÅìÉô¾®³Ø¹»µì¹»¼Ë¡¢¸½ºß¤ÏÁí¹ç½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤ÆÍø³èÍÑÃæ
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª ¡¡
¡¡¢¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý
¡¡¢¢²»³Ú¤È´¶¾ð¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¡¢¢ÅÄ¼Ë¤Î²¹Àô¤È¾®³Ø¹»¤Ç²û¤«¤·¤¤µ²±¤ä²»³Ú¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý
¡¡¢¢ºÇ¶á¡Öµ²±ÎÏ¡×¤ä¡Ö¿´¤ÎÈè¤ì¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý
¡¡¢¢¤´²ÈÂ²¤ÎÏ·¸å¤äÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¡¡¢¢¾ðÆ°ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤·Ú¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
3¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
¤½¤Î£± ¹Ö±é
¡Ö¾ðÆ°ÎÅË¡¤Î¤¹¤¹¤á¡×¡¡10¡§00 - 11¡§00
ÀìÌç°å¤¬¸ì¤ë¡Ö¾ðÆ°ÎÅË¡¡×
Ï·Ç¯°å³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¡¢´¶¾ð¤Èµ²±¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¥±¥¢¤ò²òÀâ
ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê µÒ°÷¶µ¼ø¡¦Æ£°æ¾»É§ °å³ØÇî»Î¤¬ÅÐÃÅ¡£
Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ä¿´¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¾ðÆ°ÎÅË¡¡×¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î£²¡¡¼Â±é
¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡¦¥á¥½¥Ã¥É¡×11:00 - 12:00
ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤Çµ²±¤È´¶¾ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹
ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤Ç¿´¤Î±ü¤ËÌ²¤ëµ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡á¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡×¡£
¤½¤Î²»³Ú¤¬¤â¤¿¤é¤¹µ²±¡¦´¶¾ð¤ÎÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡¦¥á¥½¥Ã¥É¶¨²ñ¡¡ÂåÉ½¡¡ÄÅ¿¹ ÏÂÈþ¡¦ÄÅ¿¹ ½¤Æó
https://psm-jp.jimdofree.com/
¤½¤Î£³¡¡ÂÎ¸³¡¡¡ÖÏÂÂÀ¸ÝEXADON¡Ê¥¨¥¯¥µ¥É¥ó¡Ë¡× 14:00 - 15:00
Í×¿½¹þ¡¡¸ÂÄê20Ì¾ÍÍ¡¡º´Æ£ ¿Î°ì¡ÊÊÆÂôÌ±ÍØ°ì²È¡Ë
ÏÂÂÀ¸Ý¡ÖEXADON¡×¤ÇÂÎ¤È¿´¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
Á´¿È¤Ë¶Á¤¯ÂÀ¸Ý¤Î²»¤ÇÇ¾¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
ÊÆÂôÌ±ÍØ°ì²È¡¦º´Æ£¿Î°ì»á¤Ë¤è¤ëÏÂÂÀ¸ÝÂÎ¸³¡£
²»¤Î¿¶Æ°¤¬¿´¿È¤ò³èÀ²½¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤²»³ÚÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
EXADON¡¡¡¡
https://en.exadon.com/
¾®ÌîÀî²¹Àô¤È¤ÎÏ¢·È
¡ÖÈþ¿Í¤ÎÅò¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÌîÀî²¹Àô¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¾®ÌîÀî²¹Àô¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢³ÆÎ¹´Û¤«¤éÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖEXADON¡×ÂÎ¸³¤ÎÌµÎÁ»²
²Ã·ô¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
²¹Àô¤È²»³ÚÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÂÚºß·¿¥×¥é¥ó¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤È·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¨»¿Î¹´Û¡§¸ãºÊÁñ¡¢²Ï¼¯Áñ¡¢¹âº½²°Î¹´Û¡¢ÅÐÉÜ²°Î¹´Û¡¢Êõ¼÷¤ÎÅò¡¢¤ä¤ÊÀî²°Î¹´Û
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§²û¤«¤·¤¤µ²±¤È²»³Ú¤Ø¤ÎÎ¹ IN ÊÆÂô¤ß¤µ¤ï¾®³Ø¹»
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§ÊÆÂô¤ß¤µ¤ï¾®³Ø¹» ÂÎ°é´Û¡Ê»³·Á¸©ÊÆÂô»ÔäÌÂô3401¡Ë
»²²ÃÈñ¡§¸áÁ°¤ÎÉô 500±ß¡ÊÀèÃå80Ì¾¡Ë
¸á¸å¤ÎÉô ÂÎ¸³1,500±ß¡ÊÀèÃå20Ì¾¡Ë¡¿¸«³ØÌµÎÁ
¿½¹þÊýË¡¡§ÅÅÏÃ¡¦FAX¡¦Web¡ÊPeatix¡Ë
Web¿½¹þ¡§https://derightfulaeging.peatix.com(https://derightfulaeging.peatix.com)
¼ç¡¡ºÅ¡§¤¶¤¤¤´ÂÀÏº½Î ¡Ê³ô¼°²ñ¼Òtree Æâ¡Ë
¶¨¡¡ÎÏ¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÇ§ÃÎ¾É¾ðÆ°ÎÅË¡¶¨²ñ
¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡¦¥á¥½¥Ã¥É¶¨²ñ¡¡ÊÆÂôÌ±ÍØ°ì²È
²»³Ú¤È²¹Àô¤¬½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡£
Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿µ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ°¤¨¤ëÎ¹¤Ø
Let¡Çs enjoy delightful aging!!
³Ú¤·¤¯ºÐ¤ò¤«¤µ¤Í¤è¤¦¡ª