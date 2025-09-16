天下一品がファミリー層を応援！お子様ラーメンが毎日無料になる「KOTTERIキッズ」が新登場！！

株式会社天一食品商事

京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊きだして作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン「天下一品」(本社：滋賀県大津市、グループ全体199店舗を展開中※)は、2025年9月16日(火)よりご家族で天下一品を楽しんでいただくため、公式アプリ内で「KOTTERIキッズ」を開始いたします。

これにより、3歳～小学校入学前のお子様を対象に、お子様ラーメンを毎日無料で提供いたします。

※2025年9月5日(金)時点での店舗数です。

※岡山県以西および近江今津店では、KOTTERIキッズ無料クーポンのご利用はできません。

※10/1は利用できません。

KOTTERIキッズ アプリ会員募集中！ :https://www.tenkaippin.co.jp/kotteri_kids/

■「KOTTERIキッズ」とは

「KOTTERIキッズ」は、天下一品公式アプリに新設された、3歳～小学校入学前のお子様のための会員システムです。アプリにお子様の情報を登録するだけで、お子様ラーメンが無料になる「KOTTERIキッズ無料クーポン」が毎日進呈されます。

対象年齢： 3歳～小学校入学前まで

登録人数： お子様3名まで

クーポン利用条件： ラーメン（並）1杯以上のご注文でお子様ラーメン1杯が無料に

※一部ご利用いただけない店舗がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。

ご家族連れのお客様に、さらに快適に天下一品でのお食事を楽しんでいただけるよう、

お子様用のイスや食器もご用意しています。

天下一品は、お子様の成長を見守りながら、末永くご家族の食卓を支える存在でありたいと願っています。

■担当者コメント

天下一品では、これまでも多くのお客様に支えられてきました。

特に、お子様と一緒にご来店くださるご家族の「おいしい！」という笑顔は、私たちの何よりの励みです。今回の「KOTTERIキッズ」は、そんなご家族への感謝の気持ちを形にしたものです。

お子様が無料でラーメンを楽しめることで、より気軽に、そして何度も天下一品に足を運んでいただければ幸いです。

株式会社天一食品商事について

「こってりで天下一品な幸せをつくる。」を企業理念に、唯一無二の「こってり」スープで人気のラーメンチェーン「天下一品」を全国展開・運営する企業です。

天下一品の歴史は、創業者である木村勉が1971年に京都で出したラーメンの屋台から始まりました。

京都を発祥地とし、現在は滋賀県に本社を置き、直営及びフランチャイズ店舗を通じて、多くのお客様にこだわりの一杯を提供しています。

【会社概要】

■会社概要

商号 ： 株式会社天一食品商事

代表者 ： 代表取締役社長 木村 一仁

所在地 ： 〒520-2141 滋賀県大津市大江八丁目字池ノ内78-3

設立 ： 1981年11月16日

事業内容 ： 中華そば専門店「天下一品」フランチャイズ本部

資本金 ： 1,000万円

公式HP ： https://www.tenkaippin.co.jp

公式SNS◎X ：https://x.com/1971tenkaippin

◎Instagram : https://www.instagram.com/tenkaippin_jp/

◎TikTok : https://www.tiktok.com/@tenkaippin101

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCvt96NgRBB9MZhlj2c_94Jg

公式アプリ ：https://www.app.tenkaippin.co.jp/download?qr_code=001