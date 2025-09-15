これは驚愕！扶養に入ると保険料0円！？

株式会社SA

2025年10月から「不要の壁」が変わります。これまで年収130万円未満でしか認められなかった健康保険の扶養が、条件付きで150万円未満まで拡大。対象は19～23歳の子どもで、親の申告がなければ切り替わらない点に注意が必要です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KJoEmq4BGWM ]

【セミナー開催概要】

日時：2025年9月22日（月）12:00～13:00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

【こんな疑問に答えます】

・「130万円の壁」がどう変わるのか？

・新制度で扶養に入れる具体的な条件は？

・19～23歳の年齢制限の意味は？

・親の申告が必要なのはなぜ？

・切り替え忘れで損をしないための注意点は？

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/