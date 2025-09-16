ラストチャンス！今こそ一狩りいこうぜ！ 「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」 9月15日（月・祝）より、最後の50日がカウントダウン！

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にて開催されている期間限定アトラクション『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』は、2025年9月15日（月・祝）を迎え、営業終了まで残り50日となりました。

今回は、フィナーレに向けたラストスパートとして、モンスターたちを大特集。大型モンスター討伐では、「リオレウス」・「ジンオウガ」・「タマミツネ」・「ネルギガンテ」といったモンスターが登場し、「モンスターハンター」シリーズでお馴染みの武器種アクションも完全再現。斬撃か打撃か、近距離か遠距離か？身体全体を使って体験できるフィールドハンティングアクションは、今しか楽しめません！ クエストを繰り返すことでハンターランクを上げ、仲間とともに大型モンスターとの熱い対峙を楽しむことができます。全国のハンター諸君、絶対に見逃せない50日間が今始まる！

■『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』概要

開始時期：2025年11月3日（月・祝）まで

場所：

兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

内容：

ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が登場。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも登場！

営業時間：

10:00～19:00

※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます。

※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください

料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/520_1_c5e6b9c74b2eeb1550b3560afd5cce25.jpg?v=202509161157 ]

※全て税込価格

※11歳以下（小学生以下）の入場には、1名以上の保護者（大人）の付き添いが必要です。

付き添いの方もチケットをお買い求めの上、入場ください

※時期によりチケット料金は変動します。詳細はチケット購入ページをご確認ください

※その他詳細は公式HPをご確認ください

※チケットは購入日のみ有効

備考：

・記載は現時点のもので、変更の可能性あり

・最新情報は下記HPにて順次公開

・1組あたり最大3名まで参加可能

URL： https://nijigennomori.com/monsterhunter/

お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

(C)CAPCOM