½÷À¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤äÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¥¿±¡¦½Ð»ºÅù¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÎ¦ÃÏ°è¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤äÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¡¦¼èÁÈ¤Î¶¦Í¡¢¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ä¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥»¥ß¥Êー¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ÎÂÎ¸³²ñ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÐºÑ»º¶È¾Ê HPÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤Î¼Â»ÜÆâÍÆÅù¤ò¸øÉ½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»ÒÅù¤Î¼Ì¿¿¤Î¸øÉ½¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊóÆ»¼èºà¤ÎÆþ¤ë¥×¥ì¥¹¥Õ¥ë¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸Í×ÎÎ¡Û
£±. Êç½¸¿Í¿ô¡§Ìó100Ì¾
£². »²²Ã»ñ³Ê¡§½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¡¦¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¡¢¼«¼£ÂÎÍÍ Åù
£³. »²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§
URL¡§https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ogle-mckimb-57dcf9068cfc7705a003e7ce1edad9af
¿½¹þ´üÆü¡§2025/10/9¡ÊÌÚ¡Ë17:00
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Åù¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¼Â¾Ú»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×Êä½õ»ö¶È »öÌ³¶É
³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¹¹ð¼Ò¡Ê¼¹¹Ô¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ë
meti_femtech@m.asakonet.co.jp
¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¹¹ð¼ÒµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò £Î£Ô£Ô¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤¬¼èÆÀµÚ¤Ó´ÉÍý¤·¡¢°Ê²¼¤ËÄê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡https://www.meti.go.jp/policy/kojinjyohohogo/kitei.pdf
¡¦Ä«Æü¹¹ð¼Ò https://www.asakonet.co.jp/utility/privacy/
¡¦£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê https://www.nttdata-strategy.com/information/policy/