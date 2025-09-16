岐阜県中津川市の「青木斧戸線」沿いに新たな商業施設が誕生「ライフガーデン中津川」9月19日(金)より順次オープン(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和ハウスリアルティマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤光博）は、岐阜県中津川市において、複合商業施設「ライフガーデン中津川」を2025年9月19日(金)より順次オープンします。

当社はロードサイドを中心としたアウトモール型の複合商業施設「アクロスプラザ」や「ライフガーデン」などを全国で約130カ所展開しています。

このたびオープンする「ライフガーデン中津川」（平屋建て、総延床面積：8,014.14平方メートル ）は、中央自動車道「中津川IC」から車で約4分の場所に立地。国道19号（中津川バイパス）と国道257号を結ぶ幹線道路の「青木斧戸線」に面しており、中津川市街地をはじめとする周辺地域からのアクセスも良好です。

当施設は全7店舗が出店するNSC（近隣商圏型ショッピングセンター）です。新鮮な生鮮食品やプライベートブランドが人気のスーパーマーケット「バロー」や、岐阜県東濃地域初出店となる「無印良品」が入居します。加えて、ドラッグストア「Vドラッグ」や、衣料品店「あかのれん」といった毎日の生活に欠かせない店舗のほか、買取専門店、美容院、学習塾が入居します。日常生活に必要なサービスや買い物を一カ所で完結できる利便性の高さが特長です。

当社は今後も、地域の皆さまに喜んでいただける商業施設の開発に取り組んでまいります。

【事業概要】

物件名称：「ライフガーデン中津川」

所在地：岐阜県中津川市手賀野108-19-6

交通：中央自動車道「中津川IC」 車4分、JR中央本線「中津川駅」 車9分

構造・階数：鉄骨造 平屋建て

敷地面積：27,686.30平方メートル （約8,375.10坪）

総延床面積：8,014.14平方メートル （約2,424.27坪）

総店舗数：7店舗

駐車・駐輪台数

自動車：328台 自転車：92台

事業主体・施設管理運営：大和ハウスリアルティマネジメント株式会社

設計・施工：大和ハウス工業株式会社、株式会社アクシス

着工：2024年3月21日

竣工：2025年8月29日

オープン：2025年9月19日より順次オープン

【テナント一覧】

【アクセス】

■大和ハウスリアルティマネジメント株式会社について

大和ハウスグループとして、1986年1月8日に設立され、不動産事業とホテル事業を展開しています。

不動産事業では、ディベロッパーとして「アクロスプラザ」等の商業施設に加え、オフィスビルや物流施設、複合ビルなど、幅広く事業を展開しています。ホテル事業では、都市型ホテル「ダイワロイネットホテルズ」を国内で76 ホテル展開しているほか、海外では韓国で「ロイネットホテルソウル麻浦（マポ）」を展開しています。また、2025年には新たなホテルブランド「BATON SUITE（バトンスイート）」を立ち上げ、リゾート型ホテル事業に参入。3月には「BATON SUITE 沖縄古宇利島」を開業しました。これからも基幹事業の拡充はもとより、海外事業やリゾート型ホテル事業にも挑戦し、「まちを元気に、ひとに笑顔を。」の実現を目指します。

公式サイトURL：https://www.dh-realty.co.jp/