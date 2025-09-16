【新商品発売】「John′s Blend」から″もっちり処方″のフレグランスハンドクリーム誕生。さらさら処方に続く新ラインで選べる手肌ケアを提案。

株式会社ノルコーポレーション

株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）は、フレグランスブランド「John's Blend（ジョンズブレンド）」より、新商品「フレグランスハンドクリーム もっちり処方」を2025年9月22日（月）より発売いたします。乾燥しがちな手肌をうるおいで包み込む新ラインです。

人気の"さらさら処方"に続く、新しいもっちりタイプ

パソコンやスマホを普段から扱うことの多い現代に向けて、お肌のうるおいを保ちながらもベタつかない「さらさら処方」。

この対になる商品として、新たに「もっちり処方」のフレグランスハンドクリームが登場しました。質感の違いで選べるライン展開により、季節や肌の状態に合わせた手元ケアが可能になります。

処方を新たに、乾燥から手肌を守る

乾燥を防ぐ効果のある「ナイアシンアミド」を追加し、7種類の天然由来保湿成分*1をさらに追加した保湿成分たっぷりな贅沢処方。

普段乾燥が気になっている人にも、おやすみ前のナイトハンドケアとしてもぴったりです。

*1 シア脂（シアバター）、アーモンド油、コメヌカ油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、アボカド油、ラベンダー油

香りと質感で選べるフレグランスハンドケア

成分一覧

「John's Blend」らしい心地よい香りはそのままに、質感の異なる2種類の処方から選べるようになりました。持ち歩きやすいサイズ感で、オフィスや外出先、就寝前など、シーンを問わず使いやすいアイテムです。

新発売となる「もっちり処方」は、手肌になじむ心地よい3種類の香りを展開しています。

・爽やかな甘さのホワイトムスクの香り

・パウダリーで透明感のあるサボンムスクの香り

・陽を浴びた洗いたてのリネンを感じさせる清潔感のあるムスクリネンの香り

商品名：フレグランスハンドクリーム もっちり処方

特徴：ナイアシンアミド配合／7種の天然由来保湿成分を配合した"もっちり"テクスチャー

内容量：38g

価格：\1,100（税込）

日本製

発売日／取り扱い

2025年9月22日（月）より順次

・John's Blend 公式オンラインショップ(https://www.johns-blend.com/f/store)

・John's Blend直営店（John's Blendららぽーと立川立飛店、John's Blendららぽーと富士見店）

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/6AE77310-71B3-4276-90C0-D40F17A5300B?ingress=3&visitId=a03b0e35-40ba-4283-94a8-a977191e5b7d)

・楽天(https://item.rakuten.co.jp/crystal-planet/oajoh15/)

・全国バラエティショップ、雑貨店 他（一部店舗を除く）

関連商品のご案内

同シリーズの「さらさら処方」も併せて展開しています。軽やかな使い心地で、デスクワーク時や家事の合間などに使いやすいテクスチャーです。

普段使いに最適な通常サイズの他、プチギフトにも重宝するミニサイズも展開中。

・通常サイズ(38g)：\1,100（税込）

・ミニサイズ(14g)：\660（税込）

【使用感の目安】

ーもっちり処方（新商品）：しっとり感を重視したい日・乾燥が気になる季節や就寝前に

ーさらさら処方（既存）：ベタつきを避けたい日中のケアや仕事中に

※本リリースの新商品は「もっちり処方」です。用途やシーンに合わせてお選びいただけます。

「香りと暮らそう」を提案する、John's Blend

目に見えずとも、私たちの生活に様々な効果やイメージを与えてくれる、「香り」。

John’s Blendはいい香りを身近に感じることで、日々の生活が豊かになってほしいという想いから生まれました。

シンプルで柄に頼らないデザインと厳選された香りによって、今暮らしている空間がより心地よくなりますように。

様々なシーンでお使いいただけるフレグランスとボディケアアイテムにて、こだわりの香りをお楽しみください。

株式会社ノルコーポレーション

毎日をハッピーに。

モノを通して

「驚きや喜びを届ける」

ノルコーポレーションは日々の”暮らし”を豊かに彩るプロダクトを提案しています。

https://www.nolcorp.co.jp/

