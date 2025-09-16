事例から学ぶ！プルークス様の取り組み 動画資産の一元管理で実現する業務省力化と営業力向上
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329668&id=bodyimage1】
動画制作や広告配信を軸に、企業の動画活用やDX推進を支援する、動画マーケティング会社の 株式会社プルークス様 にご登壇頂き、「CIERTO」の利用目的や導入効果、製品の社内浸透の取り組みなど具体的な活用方法をご担当者様より特別にお話しいただきます。
累計8,000本以上の制作実績を持つ同社では、CIERTOで動画実績ライブラリーを構築しております。
動画データを一元管理し、企画や商談の際に参照・活用できる動画管理基盤を構築したことで、プランナーの商談力や企画立案力の向上、また、非効率だった実績検索作業の工数削減といった導入効果が生まれました。
その実際の効果についてお話しいただく貴重な機会となりますので、ぜひこの機会にご参加ください。
■セミナー詳細
～ユーザーセッション～ ＜プルークス様＞
・CIERTO導入経緯
- システム導入前の課題
- 他社検討システムとの比較（なぜCIERTOを選定したか）
・CIERTO導入後の変化
- 動画/ WEB/ 紙媒体のデータ、案件の詳細情報の一元管理
- リモートでも手軽な制作実績の閲覧環境
- 外部共有の工数削減
- メタデータ管理による検索性向上と利用統制
- 制作実績情報の蓄積と活用促進
・利用者アンケート
- 工数削減に関するアンケート結果
- 便利だと感じている機能ランキング結果
・導入後社内浸透させるための工夫・対策
・今後の展望
～VPJセッション～
・CIERTO最新機能/便利な活用方法ご紹介
CIERTOは、画像や動画、イラスト、Adobeデータまで企業が所有するあらゆるデジタルデータをプレビュー付きで管理し豊富な検索機能で関係者間のオンライン情報共有と、ECサイト、Webサイト、動画、SNS、カタログ、パンフレットといった媒体・コンテンツの制作業務を支援するDXソリューションです。
本セッションでは、VPJよりCIERTOの最新機能や便利な活用方法をご紹介いたします。
【トピックス】
- AI機能強化;動画 / 音声ファイルのテキスト抽出
- 検索ワードのハイライト表示
- ゲストリンク共有機能強（透かし表示）
- トランスコード（動画フォーマット変更）
■セミナー概要
開催日時：2025年9月18日（金） 15：30～16：30
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社プルークス コンサルティング部 クリエイティブマネジメントグループ 小堀 千陽 、
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 マーケティングセールス部門 笹本 ひかり
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=109
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
