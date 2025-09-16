ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」 HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベント開催記念 「転職診断クエスト～あなたの運命は！？～」を10月限定で復刻開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』が2025年10月30日（木）に発売されることを記念したコラボイベントを、2025年11月中に開催することが決定いたしました。
そしてこの度、本コラボイベント開催決定を記念し、昨年開催されたHD-2D版『ドラゴンクエストIII』コラボイベント「転職診断クエスト～あなたの運命は！？～」を10月の1カ月限定で復刻開催いたします。本クエストでは「ドラゴンクエスト アイランド」とは別世界の「アレフガルド」に存在した職業を占うことができる「転職診断」を、アトラクション内で行うことができます。冒険者は、いくつかの質問に回答することで、自身に最も適した職業を知ることができ、診断後には、占いの結果に応じたオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
いよいよ『ドラゴンクエストI＆II』の世界が楽しめる！ さまざまな限定クエストで「ロトシリーズ」の思い出を振り返りながら、ニジゲンノモリで「ドラゴンクエスト」の世界を満喫しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329665&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329665&id=bodyimage2】
■復刻開催「転職診断クエスト～あなたの運命は！？～」 概要
開催期間：
2025年10月1日（水）～10月31日（金）
体験料金：
無料
※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要
※11歳以下（小学生以下）のアトラクションへの入場には、1名以上の大人の同伴が必須、同伴者の方もチケットをお買い求めください
※チケット料金は時期により変動
内容：
イベント期間中にアトラクションへ入場された方、1名につき1回、「転職クエスト～あなたの運命は！？～」を体験することが可能。オノコガルドの占い師のもと、4つの質問に回答することで、一人ひとりに適した職業を占います。体験後、占い結果に応じたオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
※転職診断クエストは数量限定につき、各日分は先着で予定数に達し次第終了となります。
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
そしてこの度、本コラボイベント開催決定を記念し、昨年開催されたHD-2D版『ドラゴンクエストIII』コラボイベント「転職診断クエスト～あなたの運命は！？～」を10月の1カ月限定で復刻開催いたします。本クエストでは「ドラゴンクエスト アイランド」とは別世界の「アレフガルド」に存在した職業を占うことができる「転職診断」を、アトラクション内で行うことができます。冒険者は、いくつかの質問に回答することで、自身に最も適した職業を知ることができ、診断後には、占いの結果に応じたオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
いよいよ『ドラゴンクエストI＆II』の世界が楽しめる！ さまざまな限定クエストで「ロトシリーズ」の思い出を振り返りながら、ニジゲンノモリで「ドラゴンクエスト」の世界を満喫しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329665&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329665&id=bodyimage2】
■復刻開催「転職診断クエスト～あなたの運命は！？～」 概要
開催期間：
2025年10月1日（水）～10月31日（金）
体験料金：
無料
※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要
※11歳以下（小学生以下）のアトラクションへの入場には、1名以上の大人の同伴が必須、同伴者の方もチケットをお買い求めください
※チケット料金は時期により変動
内容：
イベント期間中にアトラクションへ入場された方、1名につき1回、「転職クエスト～あなたの運命は！？～」を体験することが可能。オノコガルドの占い師のもと、4つの質問に回答することで、一人ひとりに適した職業を占います。体験後、占い結果に応じたオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
※転職診断クエストは数量限定につき、各日分は先着で予定数に達し次第終了となります。
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ