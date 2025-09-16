白金系抗がん剤原薬の世界市場2025年、グローバル市場規模（シスプラチン、カルボプラチン、オキサリプラチン、ネダプラチン）・分析レポートを発表
2025年9月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「白金系抗がん剤原薬の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、白金系抗がん剤原薬のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、白金系抗がん剤原薬の世界市場規模は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX%と見込まれています。
医薬品全体の市場規模は2022年に1兆4750億米ドルであり、今後6年間で年平均5%の成長が予測されています。化学薬品とバイオ医薬品が市場を構成し、バイオ医薬品は2022年に3810億米ドルに達する見込みです。
一方、化学薬品市場は2018年の10050億米ドルから2022年には10940億米ドルに拡大しています。市場成長の要因には、医療需要の増大、技術革新、慢性疾患の増加、民間および政府による資金支援、研究開発活動の拡大などがあります。しかし、厳格な規制、研究開発コストの高さ、特許切れといった課題も存在しています。
各社は革新を続け、市場競争力を維持し、必要とする患者へ医薬品を届けるための取り組みを求められています。また、COVID-19の影響により、ワクチン開発やサプライチェーン管理の重要性が再認識され、製薬企業の柔軟性と対応力が一層重視されるようになっています。
________________________________________
主要企業の分析
市場における主要企業には Jiangsu Hengrui Medicine、Nanjing Pharmaceutical Factory、Qilu Pharmaceutical、Neptunus、Hisun、Jiangsu HaiCi biological pharmaceutical、Kunming Guiyan Pharmaceutical、Lingnan Pharmacy、Jinzhou Jiutai Pharmaceutical、Nanjing Hairun Pharmaceutical、Simcere、Teva、Cipla、Heraeus、Hospira （Pfizer）、Taj Pharmaceuticals、Umicore Precious Metals Chemistry などが含まれます。これらの企業は財務状況や市場シェア、製品ポートフォリオ、戦略的提携を通じて競争優位性を確立しており、特にアジアの製薬企業が生産基盤の強さで存在感を示しています。
________________________________________
競争環境
競争環境分析では、主要メーカーの販売数量、収益、世界市場シェアが比較され、業界の勢力図が示されています。大手企業は研究開発力や国際的な販売網を活かして市場で優位に立つ一方、新興企業は低コストや地域密着型の供給で存在感を高めています。製品差別化、特許戦略、供給安定性の確保が競争の鍵となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州は政府の支援政策とがん治療に対する意識の高まりにより堅調な成長を続けています。特に臨床試験や規制の透明性が市場拡大を後押ししています。アジア太平洋地域では中国が市場をリードしており、強力な国内需要、政策支援、生産基盤の充実が成長の要因となっています。日本やインド、韓国も有力な市場として台頭しています。南米、中東、アフリカ地域でもがん治療の需要増加に伴い市場拡大の余地があるとされています。
________________________________________
タイプ別・用途別市場
製品タイプは「シスプラチン」「カルボプラチン」「オキサリプラチン」「ネダプラチン」「その他」に分類されます。用途別では「精巣がん」「骨肉腫」「乳がん」「食道がん」「非小細胞肺がん」など幅広い疾患に使用されています。これらの区分ごとに2019年から2030年までの販売量、消費額、成長率が提示されており、疾患領域ごとの需要動向が明らかにされています。
