チーム横浜で、できることから始めましょう 🏉プロスポーツチームと楽しく学ぶごみ分別投稿スタート！

横浜市

横浜市は、横浜スポーツパートナーズである４チーム（横浜エクセレンス、横浜FC、横浜F・マリノス、横浜キヤノンイーグルス、順不同）と連携し、令和７年４月から全市18区で回収がスタートした「プラスチック資源」の分別方法を楽しく紹介するSNS投稿を始めます。

環境にやさしいアクションを、スポーツの力で広げます。

- 横浜のプロスポーツチームと横浜市がタッグ！横浜エクセレンス（バスケットボール）、横浜FC、横浜F・マリノス（サッカー）、横浜キヤノンイーグルス（ラグビー）の４チームと横浜市がコラボレーション。各チームの選手が登場するSNS投稿を通じて、横浜市の正しいごみ分別を楽しく紹介します。（１）プロスポーツ選手が出題！ごみ分別クイズにトライ！（静止画） 選手がごみの分別クイズを出題！あなたは全問正解できるか！？ 参加チーム：横浜エクセレンス、横浜FC、横浜F・マリノス、横浜キヤノンイーグルス（２）シュート・タックルで分別クイズやってみた（動画） プロスポーツ選手ならではの華麗なシュートやタックルで、分別クイズに挑戦！ あなたのお気に入りの選手は、果たして全問正解できるか！？ 参加チーム：横浜エクセレンス、横浜FC、横浜キヤノンイーグルス（３）選手が分別クイズにチャレンジ（動画） プロスポーツ選手が分別クイズに挑戦！正しい分別ボックスにごみを分けてもらいます！ 参加チーム：横浜F・マリノス- ＳＮＳ等、投稿先（予定）（１）Go green（X）、City Of Yokohama（youtube）、市庁舎サイネージ、市庁舎アトリウム大型ビジョン、関内駅北口サイネージ（２）横浜エクセレンス、横浜FC、横浜F・マリノス、横浜キヤノンイーグルス各チームSNS- スケジュール（予定）９月 横浜エクセレンス 静止画投稿（9/16,22,29）、動画投稿（順次）11月 横浜キヤノンイーグルス 静止画・動画投稿※横浜FC、横浜F・マリノスは、順次投稿。- YOKOHAMA GO GREEN（X）について横浜市役所の公式Xアカウントです。脱炭素・生物多様性・資源循環等、サステナブルな暮らしに役立つ情報を発信します。https://x.com/yokohama_kankyo- プラスチックは燃やすごみから資源へ。今日からできる環境行動これまで、燃やすごみとして回収していたプラスチックのみでできた製品を、プラスチック製容器包装と一緒に「プラスチック資源」として回収し、リサイクルする取組が令和７年４月から全市18区でスタートしました。回収した「プラスチック資源」は、新たな製品に生まれ変わり、活用されます。正しいごみの分別方法を実践することは、私たちが気軽に取り組める環境行動の一つです。【参考】横浜スポーツパートナーズについて横浜を本拠地とする、野球、サッカー、フットサル、バスケットボール、アイスホッケー、ソフトボール、ラグビーの７競技13のトップスポーツチームによる連携・協働体制です。令和２年10月１日に発足し、「横浜スポーツパートナー」となっていただいたトップスポーツチームと横浜市で、スポーツ振興や地域活性化などにつながる様々な取組を進めています。Go green（X）

City Of Yokohama（youtube）