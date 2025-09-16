半導体における人工知能（AI）市場は、チップ設計とエッジAIを原動力として、2033年までに3216億6000万米ドルに達する変革的なイノベーションを遂げると予測されている

