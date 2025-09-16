芸術の秋が来た！夜に輝くオリジナルスライムとドラキーを作り出せ！ 「秋限定！光るスライムとドラキーのきらめきクラフト2025」 2025年9月27日（土）より開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、友達や家族と一緒に色塗りアート体験を楽しめるイベント「スライム＆ドラキー色塗り体験」を好評開催中です。
そして今回、“芸術の”秋シーズン限定で、もっと自由に夢中にスライムとドラキーのクラフト体験ができるキャンペーン 「秋限定！光るスライムとドラキーのきらめきクラフト2025」を9月27日（土）から11月30日（日）までの期間限定で開催いたします。本イベント中は、通常のスライム＆ドラキー色塗り体験に加え、光を溜めることができる蓄光塗料やキラキラのラメ、素焼きにくっつけられるプチアイテムを使った、特別なクラフト体験をお楽しみいただけます。少しずつ暑さがおちつき、ゆっくりとお出かけを楽しめる秋が来る！ 仲間や家族と一緒に「ドラゴンクエスト アイランド」で芸術の秋を満喫しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329590&id=bodyimage1】
■概要
開催期間：
2025年9月27日（土）～11月30日（日）
場所：
オノコガルド工房（「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城横）
料金：
スライム／2,300円（税込）、ドラキー／2,500円（税込）
※通常のスライム色塗り体験に加え、「秋限定！光るスライムのきらめきクラフト」のチケット代を含む
※通常のスライム色塗り体験は1,800円（税込み）、ドラキー色塗り体験は2,000円（税込）
※チケットはオノコガルド城受付にて販売しております。
内容：
通常のスライム＆ドラキー色塗り体験に加え、お面や王冠、メッセージウィンドウなどでスライムとドラキーをさらに自由に彩ることができる「秋限定！光るスライムとドラキーのきらめきクラフト2025」。
さらに、本キャンペーン期間限定で光を溜めて暗闇に輝くスライムとドラキーをつくれる蓄光塗料もラインアップ。自分だけのオリジナルスライム＆ドラキーづくりを楽しめます。
所要時間：約30分
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
そして今回、“芸術の”秋シーズン限定で、もっと自由に夢中にスライムとドラキーのクラフト体験ができるキャンペーン 「秋限定！光るスライムとドラキーのきらめきクラフト2025」を9月27日（土）から11月30日（日）までの期間限定で開催いたします。本イベント中は、通常のスライム＆ドラキー色塗り体験に加え、光を溜めることができる蓄光塗料やキラキラのラメ、素焼きにくっつけられるプチアイテムを使った、特別なクラフト体験をお楽しみいただけます。少しずつ暑さがおちつき、ゆっくりとお出かけを楽しめる秋が来る！ 仲間や家族と一緒に「ドラゴンクエスト アイランド」で芸術の秋を満喫しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329590&id=bodyimage1】
■概要
開催期間：
2025年9月27日（土）～11月30日（日）
場所：
オノコガルド工房（「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城横）
料金：
スライム／2,300円（税込）、ドラキー／2,500円（税込）
※通常のスライム色塗り体験に加え、「秋限定！光るスライムのきらめきクラフト」のチケット代を含む
※通常のスライム色塗り体験は1,800円（税込み）、ドラキー色塗り体験は2,000円（税込）
※チケットはオノコガルド城受付にて販売しております。
内容：
通常のスライム＆ドラキー色塗り体験に加え、お面や王冠、メッセージウィンドウなどでスライムとドラキーをさらに自由に彩ることができる「秋限定！光るスライムとドラキーのきらめきクラフト2025」。
さらに、本キャンペーン期間限定で光を溜めて暗闇に輝くスライムとドラキーをつくれる蓄光塗料もラインアップ。自分だけのオリジナルスライム＆ドラキーづくりを楽しめます。
所要時間：約30分
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ