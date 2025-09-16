Japan Digital Nomad work 戦略：AirGlobalAgencyの新ハイブリッド戦略がデジタルノマドによる365日収益を解き放つ！

株式会社AIR GLOBAL AGENCY JAPAN

日本の民泊に新風！AirGlobalAgency、デジタルノマド向け「ハイブリッド民泊戦略」で365日収益化を実現するコンサルティングを開始

デジタルノマドに特化し、民泊180日＋他ライセンス取得で年間365日営業を可能にする新コンサルティングサービス提供開始

Sapporo Digital Nomad Work(https://www.airbnb.jp/wishlists/viewonly/7384f204-2c96-4779-9a1b-5113030ca580?s=67&unique_share_id=211e82dc-e6f3-43c1-b740-7bfff6b7d59c)

Nagoya Digital Nomad work(https://www.airbnb.jp/wishlists/viewonly/fe22ee38-cfbd-4d78-b782-a3815e61bad7?s=67&unique_share_id=e1506560-aa13-41df-aa0e-9421bb71d3d8)

Bangkok Digtal Nomad Work (https://www.airbnb.jp/wishlists/viewonly/fb37958f-8aff-4cfa-9db7-a85fdc0bd862?s=67&unique_share_id=720424ef-e7f6-4e34-8337-6269c5612a67)

Pattaya Digtal Nomad work (https://www.airbnb.jp/wishlists/viewonly/fcc78798-2e96-4482-bd8a-f0b2a8dc84a8?s=67&unique_share_id=626774df-beed-4197-a4ff-f8696a15c34a)

Siem Reap Digtal Nomad work(https://www.airbnb.jp/wishlists/viewonly/541a1bde-f446-42f1-902e-5960dedcf051?s=67&unique_share_id=d2f0d910-0e78-4eff-82ea-b941363f9fcf)

Phnom Penh digital nomads work(https://www.airbnb.jp/wishlists/viewonly/7aea738c-f34b-416b-88e5-717f020314ab?s=67&unique_share_id=116f7ff5-38b6-4e03-a716-3d8abd09ce2b)

（※行政機関への事前確認や十分な情報収集なしでの訪問は、ご遠慮ください。）

AirGlobalAgency（日本支社：北海道札幌市、代表取締役：近江 幸生）は、法的にクリアし、年間を通じた安定収益を目指す新スキームのコンサルティングサービス「『デジタルノマドワーク』導入支援」を本格的に開始することをお知らせいたします。

本サービスは、世界的に急増する「デジタルノマド」の長期滞在ニーズと、短期観光客のニーズの両方を取り込む独自のハイブリッド戦略により、空室に悩む不動産オーナーや収益の伸び悩みに直面する民泊オーナーに対し、物件を「365日稼働する最強資産」へと転換させるソリューションを提供するものです。

【訂正とお詫び】



以前のプレスリリースにおいて、「民泊で365日運用が可能」との記載がありましたが、この点について訂正させていただきます。関係各所の皆様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

訂正前：民泊で365日運用が可能

訂正後：民泊180日＋もう一つライセンスを取得して365日運用

前回のプレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=93858&release_id=17&owner=1(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=93858&release_id=17&owner=1)

訂正後のプレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000093858.html

背景：民泊業界の構造的課題と、急拡大する新市場

多くの民泊オーナーは、住宅宿泊事業法が定める「180日ルール」により、年間の半分近く施設を稼働させられないという構造的な課題を抱えています。一方で、働き方の多様化により、国内外で特定の場所に縛られずに仕事をする「デジタルノマド」が急増しており、彼らは中長期で快適に滞在・仕事ができる宿泊施設を強く求めています。

しかし、多くの宿泊施設はこの新たな需要に対応できておらず、大きな機会損失が生まれています。当社は、このギャップを埋めることが、今後の不動産・民泊ビジネスの鍵であると考えています。

【東京都豊島区における新たな可能性】

。

「上有政策下有对策」 - 中国の有名な格言に倣う新コンサルティングサービス

国土交通省・観光庁が推進する「デジタルノマドワーク」の概要はこちら：

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001891364.pdf

本サービスは、国の指針に則り、物件のポテンシャルを最大限に引き出すための総合的な戦略コンサルティングです。

365日稼働を実現する「ハイブリッド運営」

民泊の180日ルールを遵守しつつ、もう一つのライセンスを取得することで、年間を通じた合法的な施設稼働を実現します。

デジタルノマドに選ばれる施設プロデュース

高速Wi-Fiや快適なワークスペースの設置、長期滞在を想定した備品の選定など、デジタルノマドから「選ばれる」ための施設づくりをハード・ソフトの両面から徹底的にサポートします。

独自のWebマーケティングによる集客支援

特定のキーワードで検索上位表示を達成した実績に基づき、広告費に頼らずにターゲット顧客へ直接アプローチする集客戦略を構築・支援します。

ノウハウの裏付け：書籍『民泊の戦略』

出版セミナースケジュール(https://kagi-net.com/archives/news/%e6%b0%91%e6%b3%8a%e3%81%ae%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%99%ba%e5%a3%b2%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%80%80%e6%a8%aa%e6%96%ad%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc)

本コンサルティングサービスの核となる理論や具体的なノウハウは、代表・近江が執筆し、2023年9月23日に刊行された書籍『民泊の戦略』に詳述されています。本書は、私たちの戦略が机上の空論ではなく、実践に裏打ちされたものであることの証明です。

書誌情報：

書籍名： 民泊の戦略

著者： 近江 幸生

ISBN： 978-4911311053

Amazon販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4911311053

今後の展開と、サービス発表記念セミナーについて

全国横断セミナー

民泊の戦略 セミナースケジュール(https://kagi-net.com/archives/news/%e6%b0%91%e6%b3%8a%e3%81%ae%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%99%ba%e5%a3%b2%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%80%80%e6%a8%aa%e6%96%ad%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc)

当社は、札幌で培ったこの成功モデルを全国のオーナー様へ展開してまいります。その第一歩として、書籍『民泊の戦略』をご購入いただいた読者様への感謝を込めて、著者による相談会と記念セミナーを東京にて開催いたします。

【第一部：書籍購入者限定！著者と語る個別相談会（無料）】

本イベントで書籍『民泊の戦略』をご購入いただいた方を対象に、著者・近江幸生が直接、民泊運営に関するお悩みや疑問にお答えします。書籍を読み、さらに深く知りたい、具体的なアドバイスが欲しいという方は、この機会をぜひご活用ください。

【第二部：365日稼働実現！特別セミナー（有料）】

当日は、代表の近江自らが登壇し、365日稼働を実現する具体的なスキームや、デジタルノマド集客の秘訣を、書籍には書ききれなかった最新事例を交えてお話しします。より実践的な内容で、皆様の民泊ビジネスを次のステージへと導きます。

イベント概要

イベント名： 民泊+もう１ライセンスで365日稼働を実現する「デジタルノマドワーク」特別イベント

開催日時： 2025年10月18日(水)

第一部（個別相談会）： 13:00～14:30（入替制・お一人様15分程度）

第二部（特別セミナー）： 15:00～17:00

会場： 平賀スクエア

登壇者： 近江 幸生（AirGlobalAgency 代表取締役）

参加費

第一部（個別相談会）： 無料（ただし、当日会場にて書籍『民泊の戦略』をご購入の方に限ります）

第二部（特別セミナー）： ３0,000円

定員： 各部40名（合計80名）

お申し込み方法： 下記URLの専用フォームよりお申し込みください。

URL： [お申し込みフォームのURLをここに挿入してください]

【会社概要】

会社名： AirGlobalAgency

代表者： 代表取締役 近江 幸生

事業内容： 不動産コンサルティング、民泊運営支援、Webマーケティング事業 他

URL： https://kagi-net.com/company