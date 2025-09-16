¡Ú¼Â²ÈÁêÂ³¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÃË½÷500¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¼Â²È¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ç¤¹¡£
»×¤¤½Ð¿¼¤¯´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¼Â²È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°Ý»ý¤äÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤ò»×¤¦¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤¬µ¯¤¤¿¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¡Ê https://albalink.co.jp/ ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶õ¤²ÈÇã¼èÂâ¡Ê https://akiya-kaitoritai.com/ ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼Â²È¤ÎÁêÂ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÎÃË½÷
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü～28Æü
Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ²óÅú
Í¸ú²óÅú¿ô¡§500¿Í¡Ê½÷À349¿Í¡¿ÃËÀ151¿Í¡Ë
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå¡§20Âå 18.8¡ó¡¿30Âå 37.2¡ó¡¿40Âå 24.6¡ó¡¿50Âå 15.0¡ó¡¿60Âå°Ê¾å 4.4¡ó
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡Û
¡¦¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤Ï30.4¡ó
¡¦¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö½»µïÈñ¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¡×
¡¦¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡×
¡¦¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤Ï30.4¡ó
Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¤Ë¡Ö¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡Ê30.4¡ó¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó3³ä¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ç¤ËÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê3.2¡ó¡Ë¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È33.6¡ó¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡Ê35.8¡ó¡Ë¡×¤È¤Û¤ÜÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¿Í¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸³ä¹ç¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â10¡ó¶á¤¯¡£20Âå～30Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢50Âå¤ä60Âå°Ê¾å¤Ç¤â¡Ö¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö½»µïÈñ¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡¢¡Ö½»µïÈñ¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¡Ê42.8¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¡Ê39.4¡ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã1°Ì¡¡½»µïÈñ¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¡ä
¡¦¥íー¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤ËËè·î²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÃÛÇ¯¿ô¤¬Àõ¤¤°ì¸Í·ú¤Æ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢½»µïÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¥íー¥ó´°ºÑ¸å¤Î¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤Æ½»¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëè·î¤Î²ÈÄÂ»ÙÊ§¤¤¤ä¥íー¥óÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¤¤Ê¸ÇÄêÈñ¤Ç¤¢¤ë½»µïÈñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ê¤ÉÏ·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ýÆþ¤¬º£¤è¤ê²¼¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ëÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã2°Ì¡¡»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¡ä
¡¦»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç½»µï¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ËÁêÂ³¤·¤Æ¾ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÇÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤º¤Ë»ñ»º¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
·úÊª¤ÏÎô²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤¬¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤»¤ë»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¼Â²È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¼«Âð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÉÔÆ°»º¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿Æ¤Ê¤ÉÀèÂå¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»ñ»º¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤¬Í×¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã3°Ì¡¡½»¤Þ¤¤¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡ä
¡¦»Å»ö¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤â½»¤à¾ì½ê¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¡ÖÏ·¸å¤ËÄÂÂßÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦½»¤à¾ì½ê¤òÃµ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£½»¤ß´·¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç²á¤´¤»¤ë¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
ÄÂÂß¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤Æ²ÈÄÂ»ÙÊ§¤¤¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÏ·¸å¤ËÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë½»¤à¾ì½ê¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼Â²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ëµ¢¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã4°Ì¡¡ÄÂÂß¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡ä
¡¦ÄÂÂßÊª·ï¤äÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢±ÊÂ³Åª¤ËÍø±×¤ò½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤¦¡Ê20Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤¬½»¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÂß²È¤äÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ý±×¸»¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤Þ¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÂß¤¹¡×¤È¤¤¤¦³èÍÑÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤ÆÂß¤¹ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·úÊª¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¡£
Î©ÃÏ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂÂß¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔÏ«½êÆÀ¤È¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö½»¤à¤«Âß¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã5°Ì¡¡Çä¤Ã¤Æ´¹¶â¤Ç¤¤ë¡ä
¡¦²È¤â¤¤ì¤¤¤ÇÅÚÃÏ¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Çä¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÁêÂ³¤·¤Æ¤â½»¤àÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇäµÑ³Û¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦½»¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Çä¤ì¤Ð¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤ËÃ¯¤â½»¤àÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î¾õÂÖ¤äÎ©ÃÏ¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÇäµÑ¤Ç¤¤º¤Ëº¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇä¤ì¤½¤¦¤Ê²È¡×¤Ë¸Â¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡Ê68.4¡ó¡Ë¡×¤Ç¡¢70¡ó¶á¤¯¤Î¿Í¤«¤é²óÅú¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ê20.4¡ó¡Ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Þ¤º·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ä´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤ª¶â¡×¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÛÇ¯¿ô¡¦Î©ÃÏ¡¦¥íー¥ó»ÄºÄ¤Ê¤É¡¢ÁêÂ³¤¹¤ë¼Â²È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾å²ó¤ë¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã1°Ì¡¡¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡ä
¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤È¡¢²È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÃÛ25Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
¼Â²ÈÁêÂ³¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÁêÂ³»þ¤Ë¤«¤«¤ë¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡×¤Î¤Û¤«¡¢°Ý»ýÈñ¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ë¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¡×¡Ö½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¦´ÉÍýÈñ¡×¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥àÈñÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼Â²È¤ËÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤«¤«¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¤Á¶¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã2°Ì¡¡´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡ä
¡¦¸½ºß±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦Åß¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤ÇÀã²¼¤í¤·¤òÍê¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢²Æ¤Î»¨Áð½èÍý¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
¶âÁ¬ÌÌ¤Î¼¡¤ËÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£½»Âð¤Î¼êÆþ¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢¡ÖÆü¾ïÅª¤ÊÁÝ½ü¡×¡Ö½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤ÉºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äí¤¬¤¢¤ì¤ÐÁðÈ´¤¡¢Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏÊý¤Ê¤éÀã¤«¤¤Ê¤É¤â¼êÆþ¤ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤È¤ÏÊÌ¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼êÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¼Â²È¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ºî¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÂÎÎÏÅª¤Ë¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã3°Ì¡¡³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ä
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¸½ºß¤Îµï½»ÃÏ¤«¤é¤«¤Ê¤ê±ó¤¤¤Î¤Ç¼«¤é»È¤¦¤Î¤Ï¤Û¤ÜÌµÍý¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦¸½ºß¼«Ê¬¤Ï¼Â²È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ²È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Æ»¤Ëº¤¤ë¤È»×¤¦¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¿¤ÀÊüÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¡Ö¼Â²È¤¬±óÊý¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¼Â²È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¼«Ê¬¤Î½»¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤«¤é¡¢¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ê²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è·÷¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë½»¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Î°Ý»ýÈñ¤À¤±¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã4°Ì¡¡½»¤à¤È¤·¤¿¤éÉÔÊØ¡ä
¡¦¾ì½ê¤¬ºä¤Î¾å¤Ç¼þ¤ê¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦¿¦¾ì¤«¤é±ó¤¤¤³¤È¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÅÄ¼Ë¤¹¤®¤ÆÉÔÊØ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
Î©ÃÏ¤ä¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½»¤à¤È¤Ê¤ë¤ÈÉÔÊØ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã5°Ì¡¡¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¡ä
¡¦½ñÎà¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦º£¸å²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Î¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¡£»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é·Ñ¤°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÅù¤Î¼êÂ³¤¤¬¤È¤Æ¤âÈÑ¤ï¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¡×¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¡×¤Ê¤É¡¢¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾ÍèÅª¤Ë¼Â²È¤òÇäµÑ¤·¤¿¤êÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÉ¬Í×¡£
¤¤¤º¤ì¤âË¡Î§¤äÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÀ¸¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´·¤ì¤Ê¤¤Ë¡Î§¤äÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÆ±Î¨5°Ì¡¡ÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ä
¡¦Î©ÃÏ¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤âÇã¤¤¼ê¤¬¤ª¤é¤ºÇÑÔÒ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÅÄ¼Ë¤ÎÂç¤¤Ê°ì¸®²È¤ÇÇä¤ì¤ë¤È»×¤¨¤º¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤À¤±¤¬È¯À¸¤·¡¢¤¿¤À¤Î¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
´ÊÃ±¤Ë¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Çä¤Ã¤Æ¼êÊü¤»¤Ð²ò·è¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡£ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤òÇä¤ê¤¿¤¤¤Î¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉéÆ°»º¡×¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¤¿¤¤¤Î¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°Ý»ýÈñ¤À¤±¤¬¤«¤«¤ê¡¢·ÇºÜÅª¤ÊÂ»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¡×¡Ö¸Å¤¤¡×¡ÖÈïºÒÍúÎò¤Î¤¢¤ë²È¡×¤Ê¤É½»Âð¤Î¾ò·ï¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×
¡Ö¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¡×¤Î¥À¥ó¥È¥Ä¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡Ê58.6¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¡Ö¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ê14.6¡ó¡Ë¡×¡¢3°Ì¡Ö´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ê10.0¡ó¡Ë¡×¡¢4°Ì¡Ö¼êÂ³¤¤¬Æñ¤·¤¤¡Ê7.8¡ó¡Ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â1°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¡×¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¡×¤ä¡Ö¼êÂ³¤¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê°Ý»ý¤äË¡Åª¤Ê½èÍý¤ËÈ¼¤¦ÈÑ»¨¤µ¤âÉÔ°Â¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤Æ»¤Î¤Ê¤µ¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉÔ°Â¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã1°Ì¡¡¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡ä
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¤«¤«¤ëÁêÂ³ÀÇ¤¬ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤ä½èÊ¬ÈñÍÑ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ä°Ý»ýÈñ¡¢½èÊ¬ÈñÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ëµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¼Â²È¤Î²ÁÃÍ¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ä½èÊ¬ÈñÍÑ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤«¤é¤â¡¢ÈñÍÑ¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2°Ì¡¡¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡ä
¡¦¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÝ¤¤¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦¼ÂºÝ¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³°ÉÕ¤±¤ÎµëÅò´ï¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¡¢ËÉÈÈ¾å¤ÎÉÔ°Â¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â²È°Ê³°¤Ë²È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁêÂ³¿Í¤¬±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·úÊª¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼£°Â¤äËÉÈÈÌÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â²È¤Ç¤ÎÅðÆñÈï³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã3°Ì¡¡´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡ä
¡¦¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¡£¤È¤¯¤ËÄí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤Æ¡¢´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
Äí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤ä¹¤¹¤®¤ë²È¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÆþ¤ì¤òÂÕ¤ì¤ÐÎô²½¤ä¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼Â²È¤È¸½½»½ê¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤ËÂÎÎÏÅª¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼êÆþ¤ì¤ÎÉÑÅÙ¤Ï²¼¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬Ä¹´üÅª¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã4°Ì¡¡¼êÂ³¤¤¬Æñ¤·¤¤¡ä
¡¦ÁêÂ³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÁêÂ³¤Ë´Ø¤·¤ÆÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤½¤¦¤Ç¡¢¤ª¶â¤â¤«¤«¤ê¤½¤¦¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
ÁêÂ³¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¡×¤Ê¤ÉË¡Î§´ØÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤ä¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¡×¤Ê¤ÉÀÇÌ³´ØÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Â²È¤ò¤É¤¦Ê¬¤±¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÂ³¤¤Î¿Ê¤áÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ¤¬¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã5°Ì¡¡ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤ÇÙæ¤á¤ë¡ä
¡¦°ä»ºÊ¬³ä»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²´Ö¤Ç¡ÖÉÔÆ°»º¤òÃ¯¤¬¤â¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¡Ê20Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦Ëå¤¬¼Â²È¤ò¡ÖÉ×¤Î²È¤ä¸È¤«¤éÎ¥¤ì¤ëÂ©È´¤¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â²È¤Î¼è¤ê²õ¤·¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
ÁêÂ³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¿ÆÂ²¤ä·»Äï»ÐËå¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¸½¶â¤È°ã¤Ã¤ÆÊ¿Åù¤ÊÊ¬³ä¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤â¤Ä¤«¡×¡Ö¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼Â²È¤Î´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¿Í¡×¤È¡¢¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç°Ý»ý¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¡Ê¿Æ¤Ê¤É¡Ë¤ËÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡ÖÁêÂ³Á°¤ËÅö»ö¼Ô´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã6°Ì¡¡¼êÊü¤·¤¿¤¤¤Î¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ä
¡¦ÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¡¦Çä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸Å¤¤²È¤ÇÇã¤¤¼ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
ÅÄ¼Ë¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢¸Å¤¤¤Ê¤É¾ò·ï¤Î°¤¤·úÊª¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Çä¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´õË¾¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Çä¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢Ê§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Í½ÁÛ¤è¤êÇäµÑ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤¬°Â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÇäµÑ¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ÈÀ¶»»¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÁêÃÌÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÃç²ð¤äÇã¼è¤ò°·¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã7°Ì¡¡Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ä
¡¦Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²þÃÛ¤«¼è¤ê²õ¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦²È¤¬¸Å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²õ¤ì¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡£ÎÙ¤Î²È¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢²È¤ÎÎô²½¤äÂÑ¿ÌÀ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë´õË¾¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêÂ³¤·¤Æ½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤éÉÔ¶ñ¹ç¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤²È¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÅÝ²õ¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÉÔ°Â¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤âÁýÂç¡£¤Ä¤Þ¤ê¸Å¤¤²È¤Û¤É¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç½»¤à¤Ê¤é²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤ê¡¢³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä½¤Á¶Èñ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼Â²ÈÁêÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÁ´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¡×¡ÖÎ©ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¼Â²È¡¦ÃÏ¸µ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤Î¾õ¶·¤äÁêÂ³¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂª¤¨Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¼Â²È¤Î¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
