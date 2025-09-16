【チェン・チョーユアン出演】中国時代劇「黄泉がえりの皇妃～鳳凰の涙～」が9月15日からBS11+で見放題・レンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年9月15日（月）より中国時代劇「黄泉がえりの皇妃～鳳凰の涙～」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329533&id=bodyimage1】
（c） BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国時代劇「黄泉がえりの皇妃～鳳凰の涙～」のあらすじ
龍騰（りゅうとう）大陸は大楮（だいちょ）、大蜀（だいしょく）、南峪（なんよく）の三国に分かれ互いに勢力を競っていた。大楮国皇帝である夜鴻奕（や・こうえき）の弟、夜君清（や・くんせい）は大蜀との戦いの末、兄に帰京を命じられる。その頃、皇后である姚莫心（よう・ばくしん）は、何者かに毒を盛られ意識を失い、ちょうど訪ねてきた妹の姚莫婉（よう・ばくえん）と魂が入れ替わる。莫婉の姿の莫心は宮中を出るが、賊に連れ去られてしまい…。一方、宮中では意識を失い、身ごもっていた赤ん坊まで助からなかった莫心を思い、鴻奕は悲しみと憤りを隠せずにいた…。
キャスト
チェン・チョーユアン
リー・モージー
チャン・ジュンニン
チェン・イエンチュウ
シリーズスタッフ
監督：刘海波
脚本：仇星
【配信開始日】
2025年9月15日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/yomigaeri?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/yomigaeri?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ