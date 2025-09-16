鎌倉インテル、株式会社スピックより「Lypo-C for SPORTS」の提供を受けて新たな取り組みを開始

鎌倉インターナショナル株式会社

鎌倉インターナショナルFC（通称：鎌倉インテル、代表：四方 健太郎）は、ウェルネスパートナーシップ契約を結ぶ株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田 崇行）より「Lypo-C for SPORTS」の提供を受け、選手の健康維持とパフォーマンス向上を目的とした取り組みを開始することが決定しました。

株式会社スピックとはこれまでも地域イベントやジュニア大会の支援(https://www.spic.com/news/detail/kamakuraintel1)を通じて、スポーツを軸にした地域の健康づくりを進めてまいりました。今回の新たな取り組みでは、国際的アンチドーピング認証「インフォームドスポーツ(https://sport.wetestyoutrust.com/ja/about/frequently-asked-questions#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%81%AF,%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)」を取得している「Lypo-C for SPORTS」を、選手一人ひとりの体の状態や課題に応じて摂取目的を明確化したうえで導入します。

さらに、スピックが提携するクリニックにて定期的な血液検査などを実施し、得られた数値データを活用することで、より科学的なアプローチによるパフォーマンスサポートを行っていただきます。

鎌倉インテルは、「CLUB WITHOUT BORDERS」というビジョンの実現に向け、地域企業と連携しながら、選手・クラブの成長を加速させてまいります。

今回の取り組みに向けた期待

DF 4 伊藤 大晴（キャプテン）

このたびスピック様との取り組みをさらに深められることを、大変嬉しく思います。社会人サッカー選手にとって、限られた時間の中で最高のパフォーマンスを発揮するには、日々の体調管理が欠かせません。Lypo-Cはトレーニングや試合後の回復において心強い存在であり、コンディションを安定させる上で大きな支えになっています。今回こうしたサポートを得られることに感謝し、ともに前進し続けていければと思います。

MF 39 小谷 光毅（副キャプテン）

このたび、パートナーシップをさらに発展させていただけることに心から感謝いたします。社会人サッカー選手は仕事と競技を両立しながら、厳しい環境で常にコンディションを整える必要があります。栄養を摂っているつもりでも不足していることは多く、適切に吸収されることが大切です。寝る前にLypo-Cを摂ることで翌朝フルチャージされた感覚を得られ、仕事においてもスポーツにおいても最高の準備が整っています。これからも共に成長し、新たな価値を築いていければと思っています。

コーチ 北澤 虎瑠

日々選手のコンディション管理に携わる立場として、今回のスピック様との新たな取り組みは、関東リーグ昇格というチームの目標を力強く後押ししていただけると感じております。特に「Lypo-C for SPORTS」の日常的な飲用は、仕事とサッカーを両立する社会人選手にとって、疲労回復だけでなく、睡眠の質向上や障害予防など、多方面で大きなサポートになると確信しております。

「Lypo-C for SPORTS」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61950/table/174_1_ca801c9040e9f113f01da10bb017b903.jpg?v=202509161157 ]

「インフォームドスポーツ（Informed-Sport）」は、世界的に信頼されているアンチ・ドーピング認証プログラムです。イギリスのLGC社が運営し、トップアスリートやプロ選手が安心して使用できるサプリメントやスポーツ製品を認証するために設けられています。この認証を取得することで、製品は禁止物質が含まれていないということがロットごとに検査され、安全性と透明性が保証されます。

▼詳細はこちら

https://sports.spic.com/

「Lypo-C Vitamin C」について

Lypo-C Vitamin Cは、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-C Vitamin Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、日本全国3,100店以上*で取り扱われています。（*2025年5月末時点）

▼Lypo-C 公式ショップ

https://lypo-c.shop/

株式会社スピック 概要

◼︎代表取締役：芝田 崇行

◼︎所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下3-3-23 スピック鎌倉ビル

◼︎公式サイト：https://spic.com

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、個々の「健康スタイル」の確立をサポートするため、提携クリニック、ジム、サロンを持ち、会員のためのパーソナルなサービスを提供。ホームケアも含めたトータルなヘルスケアを提案している鎌倉のウェルネスカンパニーです。

鎌倉インターナショナル株式会社 概要

◼︎代表：四方 健太郎

◼︎所在地：神奈川県鎌倉市台3丁目8-43

◼︎公式サイト：https://kamakura-inter.com/

鎌倉インテルは、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。