消費者による食品・食材評価制度『第91回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第91回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が2025年9月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
白い明太チーズクリームうどん／山下本気うどん
商品概要：“うどん×見た目スイーツ×本格和風”が融合した、インパクト大の創作うどんです。最初はクリーミー＆濃厚、途中で和風出汁を注ぐと、うどんならではのコシと旨みが引き立ち、味の変化が楽しめます。本場の讃岐うどんを再現したコシのあるうどんに、昆布・鰹・いりこ等をブレンドしたコク深い出汁も魅力。見た目の“映え”だけでなく、味、食感、楽しみ方すべてにこだわった、山下本気うどんならではの一杯です。
住 所：東京都新宿区新宿2-8-8 ヒューリック新宿御苑ビル4階
問合せ：03-5361-8003
https://yamashita-honki-udon.com/menu/
内容量：1人前
販売価格：1,480円（税込）
カテゴリー：Sカジュアル
■評価されたポイント■
・白いクリームで覆われた独創的な外観である
・明太子、チーズ、出汁の調和がとれている
・出汁による味変で二度楽しめる
・SNS映えする強い視覚的インパクトがある
・女性一人でも入りやすい明るい店内である
・店内製麺と衛生管理による高い安心感がある
・看板商品として確立されたブランド価値がある
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
受賞記念プレゼントキャンペーン等企画をご希望の場合は、協会にてご相談に応じます。
■ジャパン・フード・セレクション
https://japan-foodselection.com/
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
