消費者による食品・食材評価制度『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中国・四国地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国・四国地区の受賞商品が2025年9月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
中国・四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「お好み焼き」が広島県で初受賞！
グランプリ 受賞
広島流お好み焼 そば入 410ｇ／株式会社ISE広島育ち
商品概要：国産キャベツや豚肉を使用し、素材本来の味を大切にしています。店舗で提供する専用ソースをそのまま添付し、風味を再現。冷凍食品であることを踏まえ、ご家庭での再加熱後に最適な状態になるよう火加減や焼き加減を工夫しています。「毎日食べても飽きない味」を目指し、初代・井畝満夫の志を守り続けています。
住 所：広島県広島市佐伯区石内北5-3-13
問合せ：082-208-1965
https://www.okonomi.co.jp/
内容量：410g
販売価格：1,188円（税込）
■評価されたポイント■
・広島流のお好み焼が家庭で手軽に食べられる
・広島の伝統的なメニューを全国に送り出している
・ソースが美味しい
・豚肉の香りと卵の香りがしっかり立っている
・キャベツが季節ごとに厳選されている
・衛生管理、品質管理が整っていて安心できる
・日常使いでも贈答用としてもよい
【2品目】 「ラザニア」が全国で初受賞！
金賞 受賞
阿波黒牛と徳島県産豚肉の合挽ミンチのチーズとろける濃厚ラザニア／GFE合同会社
商品概要：徳島県の認可を受けたブランド牛の阿波黒牛と県産の豚肉を使用しています。阿波黒牛は牛肉本来の旨みが詰まった赤身と、融解温度が低くしつこさのない脂肪を併せもち、風味の豊かな肉質が特徴です。使用するトマトソースも有機トマトのものを使用し、野菜の旨みを活かして長時間じっくり煮込んだミートソース。チーズも北海道十勝産の良質な牛乳から作られたセルロース不使用のチーズを使用しています。こだわりのミートソースとホワイトソースに、コクと旨みがたっぷり詰まった濃厚なチーズが味わえる商品となっております。
住 所：徳島県板野郡北島町中村字樫切7-1
問合せ：088-624-8444
https://www.goodforeating.com/
内容量：170g
販売価格：575円（税抜）
■評価されたポイント■
・肉の旨み、ホワイトソース、ミートソースのバランスが良い
・濃厚でありながら、味わいは重く感じさせないところが良い
・商品名に素材やこだわりを全て盛り込んでいてユニーク
・中身の見えるパッケージやデザインが好印象
・家で本格イタリアンを楽しむ「おうちで贅沢」トレンドに適合
・瞬間冷凍や余計な添加物を使わない製法が大変好ましい
・SDGsを含めた展開など、ブランド戦略が確立されている
【3品目】
グランプリ 受賞
ヤマキ基本のだし（R）だしパック かつおと昆布の合わせだし30袋入り／ヤマキ株式会社
商品概要：かつお節の名産地である静岡県焼津製造のかつお節と、厳選した北海道道南産の真昆布などの国内産昆布を使い、これらの風味を壊さないように、素材の特長に合わせて砕いたり、粉状にしてパック詰めしました。お味噌汁やお吸い物はもちろん、旬のお野菜や食材を使った煮物、炊き合わせ、麺類の「だし」など、幅広いお料理でお使いいただけます。特に食材本来の持ち味や色味を活かしたいときにはおすすめです。食材の持ち味を存分に引き出し、いつものお料理を一段と味わい深くお楽しみいただけます。
