消費者による食品・食材評価制度『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【近畿地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が2025年9月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「チーズケーキ」が滋賀県で初受賞！
グランプリ 受賞
湖のくに生チーズケーキ／社会福祉法人あゆみ福祉会
商品概要：滋賀県6酒蔵の清酒と酒粕を贅沢に使用した生チーズケーキと、酒粕入りのビスコッティのセット。生チーズケーキは、お酒が苦手な方でも食べやすいものから、お酒好きな方におすすめのものまで、各酒蔵ごとの特徴を感じながら、手軽に利き酒粕が楽しめ、各日本酒名が入った陶器製の利き猪口に入っていることも特徴的です。酒粕ビスコッティは唯一外部で委託製造していた商品ですが、設備面、技術面で準備が整い、今年より自社で製造するよう切り替え、マーガリンが入っていたものをバター100％に変更し、より風味豊かに仕上がりました。そのまま召し上がるのはもちろん、生チーズケーキにディップするのもおすすめです。
住 所：滋賀県東近江市上羽田町786-1
問合せ：0748-20-3993
https://chou-chou11.com/
内容量：生チーズケーキ 各1個（55g）×6種・酒粕ビスコッティ 4本
販売価格：4,000円（税抜）
■評価されたポイント■
・酒粕の香りとチーズのまろやかさの調和が取れている
・利き酒のように楽しめるセットにしたアイデアが素晴らしい
・お猪口にチーズケーキを入れるという発想が良い
・廃棄していた酒粕の利用はSDGsの観点からも素晴らしい
・男性やお父さんのためのというコンセプトが良い
・障害者の自立支援を基盤に、質の高い商品を実現している
・統一感とストーリー性が明確である
【2品目】 「ラーメン」が大阪府で初受賞！
グランプリ 受賞
古潭お土産らーめん4食入り／株式会社吉光
商品概要：55年間続く大阪老舗らーめん屋のお土産らーめん。醤油らーめん、塩らーめん合わせて年間約４８万食販売している商品を、お客様の「家でも食べたいわー」の一言から約20年前から店舗で販売している商品数種類の畜肉原料と香味野菜類を使用したコラーゲンがたっぷり入ったスープと、厳選した原料で製造しているタレ類。こだわりの生麺を使用し「店舗と同じ味をご家庭でも」を第一とした商品。
住 所：大阪府大阪市北区中津6-3-10
問合せ：06-6451-9156
https://ramen-kotan.co.jp/
内容量：1人前1パック×4
販売価格：2,556円（税抜）
■評価されたポイント■
・お土産ラーメンという響きが親しみやすい
・顧客の声を反映した共感性の高さを有している
・店舗の味の再現に注力しているので、クオリティが高い
・衛生管理、品質管理、安全性への信頼感がある
・ブランド力があり、市場での安定したポジションがある
・コクのあるスープが食欲を掻き立てる味わい
・リピーターを想定した設計で、継続的な需要が見込まれる
【3品目】 「フルーツサンド」が大阪府で初受賞！
金賞 受賞
バナナ＆チョコクリーム／株式会社ダイヤ
商品概要：サンドイッチ用の食パンは具材の味を引き立てるほどよい甘さと口どけのよさを追求し、生クリームを混ぜ込んだ、自家製チョコレートクリームとバナナをサンドしています。
