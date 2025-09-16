消費者による食品・食材評価制度『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【東北地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が2025年9月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
いぶりがっこタルタルソース燻ブラックペッパー／有限会社伊藤漬物本舗
商品概要：自社製のいぶりがっこ、燻製卵、国産玉葱を刻んでマヨネーズで和えた、風味豊かなタルタルソースです。燻製した卵と、玉ねぎの甘味、それらが、マヨネーズの酸味と相まって、独特なタルタルソースになっております。また、ブラックペッパーが入っていますので、ピリッとした味わいがアクセントとなります。保存料・着色料等を使用していない商品です。いぶりがっこの燻製の香りとマヨネーズの酸味がマッチした、歯ごたえが良いのが特徴です。
住 所：秋田県湯沢市角間字白山下26
問合せ：0183-73-7716
https://www.ito-tsukemono.com/
内容量：150g
販売価格：750円（税抜）
■評価されたポイント■
・いぶりがっことマヨネーズの融合が新感覚で興味をそそる
・素材の持ち味を生かし、いぶりがっこの燻香が効いて美味しい
・「漬ける・燻す」のコンセプトに合う商品開発に拘りを感じる
・衛生管理、品質管理が整っていて信頼できる
・保存料や着色料が不使用で、素材の色が自然で安心感がある
・ちょっとした贅沢を提案できる商品としての魅力がある
・品質維持に軸足を置いたブランド姿勢に老舗の風格を感じる
【2品目】
グランプリ 受賞
秋田肉三昧／株式会社 関根屋
商品概要：産地指定「秋田県産あきたこまち米」の白いご飯に秋田県産黒毛和牛「秋田錦牛」、十和田湖高原ポーク「桃豚」、生産農場指定した「秋田比内地鶏（秋田県産）」の3種類のブランド肉と、付け合わせには秋田名産「いぶりがっこ」を使用した郷土色豊かなお弁当です。あきたこまち米の白いご飯とのバランスを考慮して、秋田錦牛は醤油ベースで焼肉、十和田湖高原ポークは味噌で漬け焼き、比内地鶏はそぼろに調理しました。冷めてもおいしく召し上がり頂けるお弁当に仕上げました。
住 所：秋田県秋田市東通1-1-26
問合せ：018-833-6461
https://sekineya.jp/
内容量：1食
販売価格：1,380円（税込）
■評価されたポイント■
・牛豚鶏3種の秋田のブランド肉が存分に楽しめる魅力的な駅弁
・各肉の味付けや調理法が工夫してあり最後まで美味しく頂ける
・ブランド肉を一度に味わえる構成で地域性と贅沢感が両立
・肉以外にご飯や副菜にも秋田の食が上手く盛り込まれている
・秋田肉三昧は中身の商品特性が伝わるぴったりのネーミング
・外箱に3ブランドの肉が画像でわかりやすく表記された秀逸なデザイン
・旅する人がこの弁当一つで秋田の豊かな美食を堪能できる
【3品目】 「ハンバーグ」が宮城県で初受賞！
金賞 受賞
CFSこだわり仕立てハンバーグ／株式会社カリーナフードサービス
商品概要：豚・牛の厳選部位を使用し、素材の持つ肉感とコクを最大限に活かしました。安価な製品にありがちな過剰な柔らかさや人工的な後味を排除し、自然な旨みがしっかり広がる味に仕上げました。お子様からご年配まで、どなたにも自信を持ってお届けできる味わいです。
