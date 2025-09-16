¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AMAKUNI¤¬Â£¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALHolic¡×¤Î¸ø¼°À¸ÇÛ¿®¤¬9·î22Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¤è¤êÇÛ¿®·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALHolic¡×¤Î¸ø¼°À¸ÇÛ¿®¤ò9·î22Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖGALHolic¡×¸ø¼°À¸ÇÛ¿® 9·î22Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª¡¡
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329452&id=bodyimage1¡Û
9/22¡Ê·î¡Ë19:00¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉAMAKUNI¤¬Â£¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¥·¥êー¥º¡ÖGALHolic¡×½é¤Î¸ø¼°À¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼·À±¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»°¶¶¤¯¤ó¤¬¡¢Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë½éÄ©Àï¡ª
¥×¥í¥â¥Ç¥éー¡¦¥ª¥ª¥´¥·¥È¥â¥¨¤µ¤ó¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¿ø¤¨¤Æ´üÂÔ¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖGALHolic Vol.1 ¼·À±¡×ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©Äø¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¢¡
¡ØGALHolic¡Ù¶ÛµÞÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀ¸ÇÛ¿® ～¥®¥ã¥ë¤¬¥®¥ã¥ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿～
¢¡ÇÛ¿®Æü»þ¢¡
2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë19:00～
¢¡YouTube LiveÇÛ¿®URL¢¡
https://youtube.com/live/-jfo1RX2t9Y
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329452&id=bodyimage2¡Û
¢¡½Ð±é¼Ô¢¡
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー »°¶¶¤¯¤ó
¥×¥í¥â¥Ç¥éー ¥ª¥ª¥´¥·¥È¥â¥¨
¡¡¥×¥é¥¥Ã¥È¡ÖGALHolic Vol.1 ¼·À±¡×Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª¡¡
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329452&id=bodyimage3¡Û
Â¤·Á¥áー¥«ーAMAKUNI¤¬Â£¤ë¡¢Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤è¤ê¡¢
Âè°ìÃÆ¡Ö¼·À±¡Ê¥Ê¥Ê¥Û¡Ë¡×¤¬¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¸ø¼°À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGALHolic Vol.1 ¼·À±¡×¤ÎÀ½ºî¼Â¶·¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§¡ÖGALHolic Vol.1 ¼·À±¡×Í½Ìó¥Úー¥¸
https://hobbyjapan-shop.com/shop/g/g520890548/
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¢¡
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡¿GALHolic Vol.1 ¼·À±¡Ê¥Ê¥Ê¥Û¡Ë
¡ü²Á³Ê¡¿7880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÈ¯ÇäÍ½Äê¡¿2026Ç¯2·î
¡ü»ÅÍÍ¡¿
À½ÉÊ»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¼·À±ËÜÂÎ¡ß£±¥»¥Ã¥È¡¡É½¾ð¥Ñー¥Ä¡ß£¸¼ï¡¡¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¡ß12¼ï¡¡¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¡ß£²¡¡³«µÓÍÑµÓÉô¥Ñー¥Ä¡ß£±¡¡¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥Ã¥°¡ß£±¡¡¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡ß£±¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ß£±
¡üÁÇºà¡¿PS¡¦ABS
¡ü¥µ¥¤¥º¡¿1/10¥¹¥±ー¥ë¡¢Æ¬Äº¹âÌó17cm
¡ü¸¶·¿À½ºî¡¿¸¶·¿À½ºî¡§¥Ç¥¤¥é¡¡Àß·×¡§¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯
¡üÀ½Â¤¡¿AMAKUNI
¡üÈ¯Çä¸µ¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üJAN¡¿4981932525082
¡üÈÎÇä¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://hobbyjapan-shop.com/¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥Û¥Óー¸üÌÚÅ¹¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½
¢¨²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¢ÍøÉ½µ¢¡
¡ÊC¡ËHOBBY JAPAN
¢¡´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡
¡üAMAKUNI¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿https://amakuni.info/
¡ü¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄêÄÌÈÎ¡¿https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
¡üGALHolic¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿galholic.com
¡üGALHolic¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿@GALHolic_PR
¡üGALHolic¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿https://www.youtube.com/@GALHolic_PR
¡ü»°¶¶¤¯¤ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿https://www.youtube.com/@mitsuhashi_zZ
¡ü¥ª¥ª¥´¥·¥È¥â¥¨¸ø¼°HP¡¿https://054tomoe.com/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
