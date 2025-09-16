消費者による食品・食材評価制度『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第91回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が2025年9月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
釜揚げわらびもち／株式会社Ｋ＆Ｓ（甘味処 鎌倉）
商品概要：釜揚げわらびもちは、職人だけが味わっていた「練りたてのわらびもち」の美味しさをご家庭で再現できるよう開発された、贅沢な和スイーツです。希少な国産本蕨粉に鎌倉秘伝の配合を加え、もっちりと粘り強く、とろけるような極上の口溶けを実現。黒蜜には沖縄県産の黒糖のみを使用し、きな粉は高温・長時間焙煎で香ばしさを際立たせています。製造工程では練り温度や加熱時間、冷却温度を数値管理し、練り上げから密封までの時間も最小限に。真空密封により出来たての風味を封じ込め、電子レンジで温めるだけで「釜から上げた瞬間」の味わいに仕上がります。保存料無添加・常温保存可能で、安心して贈答品としてもご利用いただけます。夏には、氷水で冷やしてお召し上がりいただくのもおすすめです。もっちりとした食感はそのままに、ひんやりとした涼感が加わり、暑い季節にぴったりの爽やかな美味しさをお楽しみいただけます。
住 所：新潟県新潟市東区下木戸1-4-1 東区役所地下1階
問合せ：025-270-3080
https://www.warabimochi-kamakura.com/
内容量：釜揚げわらびもち 95g×6個・黒蜜 15g×6個・きな粉 3g×6個
販売価格：3,900円（税込）
■評価されたポイント■
・風味、食感、後味など見事に国産本蕨粉の良さを引き出せている
・丁寧に作られたパッケージが中身を一層引き立てる
・食感の滑らかさが引き立つ贅沢な味わい
・黒蜜をかけなくてもわらびもち自体が甘く、甘党の人には嬉しい
・ゆっくりと楽しむ為の和菓子の一品だと感じる
・とても高級感のあるパッケージで贈答に良さそう
・常温保存で賞味期限が長いのはうれしい
【2品目】 「コロッケ」が全国で初受賞！
グランプリ 受賞
そば粉ロッケ／株式会社信州霧しな
商品概要：蕎麦の名産地・開田高原で育まれた在来種「開田早生」のそば粉と、開田・戸隠産のそば米を使用。石臼挽きそば粉を生地に練りこみ、通常はマッシュポテト主体のコロッケに、そば粉とそばの実を加えることで、風味豊かでもっちりとした食感に仕上げました。揚げ油は体にやさしい米油を使用し、外はサクサク、中はもっちりの食感を実現。具材にはじゃがいも、玉ねぎ、刻み揚げを使い、食感と旨味に奥行きを加えています。塩分控えめながら旨味のある「白ゆりしょうゆ（薄口）」も使用し、細部までこだわった創作料理です。急速冷凍でそばの香りを閉じ込めており、おかずやおつまみにも最適な、信州らしさを感じる一品です。
住 所：長野県木曽郡木曽町開田高原末川1898-1
問合せ：0264-42-3151
https://shinshukirishina.co.jp/
内容量：80g
販売価格：280円（税込）
■評価されたポイント■
・サクッとした衣の軽快な食感
・そば粉の香りと粒感の心地よさ
・じゃがいもの自然な甘みと旨味
・揚げ物なのに軽やかで飽きのこない後口
・丁寧な手揚げ工程による安心感
・安定感のある見た目と満足感のあるサイズ
・家庭的で懐かしさを感じる味わい
【3品目】 「カレー」が長野県で初受賞！
