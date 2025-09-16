【宮城県・仙台市に初出店】1枚700キロカロリー超えのビッグソフトクッキー「ギルティーズ」や「ねこねこ食パン」が登場！10月8日より「ハートブレッドアンティーク イオンモール仙台上杉店」が新規オープン

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、2025年10月8日（水）にベーカリー「ハートブレッドアンティーク」「ねこねこ」、ビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」を宮城県仙台市「イオンモール仙台上杉店」にて新規オープンいたします。

新店舗となる「ハートブレッドアンティーク イオンモール仙台上杉店」は、宮城県に3店舗目、仙台市に初出店となります。おとぎ話のようなマジカルな世界観をお楽しみいただける店内では、創業当時より多くのお客様に愛されてきた看板商品『マジカルチョコリング』や、累計500万個※1突破の惣菜パン人気No.1の商品『のび～るとろりんチーズフランス』をはじめとした、心踊る商品を取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。

さらに、1枚で約700キロカロリー越え！直径13cmのビッグソフトクッキー専門店の「GUILTY’S（ギルティーズ）」も同時オープン！背徳感満載の「GUILTY’S（ギルティーズ）」の商品を、ぜひお楽しみください。

そして、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしを届けるブランド「ねこねこ」の取り扱いもあり、ミルク100％の味わいと可愛らしいアレンジでS N Sで話題を集めた『ねこねこ食パン』もご用意しております。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●新店舗概要

店 名 ：ハートブレッドアンティーク イオンモール仙台上杉店

オープン日 ：2025年10月8日（水）

所 在 地 ：〒981-0914

宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1-1 イオンモール仙台上杉1F

営 業 時 間：10:00～21:00

定 休 日 ：施設に準ずる

●「ハートブレッドアンティーク イオンモール仙台上杉店」オープン記念企画 概要

●【6日間限定】祝袋

販売期間：2025年10月8日（水）～10月13日（月）

販売価格：1,690円（税込）

概 要：『マジカルチョコリング Mサイズ』1個、『のび～るとろりんチーズフランス』1個、『世

にもおいしい割れチョコブラウニー』1袋、500円分のパスポート1枚（100円引き×5回

分）をセットにしました。看板商品『マジカルチョコリング』と累計500万個※1突破の惣

菜パン人気No.1『のび～るとろりんチーズフランス』など人気商品を組み合わせた、イオン

モール仙台上杉店のオープンを記念した6日間限定祝袋です。

※1： 2019年1月～2024年12月累計

※：パスポートは、税込300円以上のお買い上げで1日につき1枚有効です。

〇有効期限：2025年12月31日（水）まで

〇他の割引サービスとの併用不可、「ハートブレッドアンティーク イオンモール仙台上杉店」のみ有効です。

●ハートブレッドアンティーク レギュラー商品

＜マジカルチョコリング＞

立ち上げ当初から試行錯誤を重ね、ひとくち食べるだけで魔法にかかったような幸せを感じてもらえる商品に育ってほしいという想いを込めた看板商品。デニッシュ生地にアンティークオリジナル配合のチョコチップをたっぷりと散りばめクルミを混ぜ込みました。チョコチップのザクザク感やデニッシュ生地の外はパリッと中はしっとりとした食感が絶品です。

＜のび～るとろりんチーズフランス＞

濃厚でクリーミーなチーズが入っていて、外はカリッ、中はモチッとしたアンティークの人気な惣菜パンです。コクのあるチーズ感と、食べた瞬間に広がるチーズの味わいをお楽しみいただけます。さらにリベイクいただくと「中はもっちり」「外はカリッ」として、チーズフランスのおいしさをよりご賞味いただけます。

＜あん食パン＞

アンティークの人気食パン。国産小麦を使用したもっちりやわらかな生地に、程よい粒感と甘みが感じられるあんこを巻き込み焼き上げました。小麦の味わいが感じられる生地と、あんこのすっきりとした甘みが、何度でもリピートしたくなる一品。そのままでもおいしくお召し上がりいただけますが、トーストしてバターをのせると、ご自宅で簡単にあんバタートーストをお楽しみいただけます。

●GUILTY’S（ギルティーズ）季節限定商品

＜ごろっとスイートポテト＞

販売期間：～2025年10月 31日（金）

おいもがおいしい季節がやってきました！

バター香るスイートポテトに、ごろっと大粒のさつまいもを添えて。

●GUILTY’S（ギルティーズ）レギュラー商品

＜ココアマシュマロクッキー＞

まず見た目がたまらない(ハート)

むち～っとした焼けたマシュマロ。ココアビスケットとビスコフ(R)️のカラメルビスケットのザックザク食感。見た目も食感も楽しい、”GUILTY”感満載のクッキー！

＜厚切りベーコン＆じゅわっとメイプル＞

厚切りベーコンって正義(ハート)

ブラックペッパー香る、食べ応えのあるベーコンをジュワッと生地に染みたメイプル風味シロップとくるみの食感が引き立てる。甘じょっぱいのも欲しい～って時はこれ！

●ねこねこ食パン レギュラー商品

＜ねこねこ食パン プレーン＞

水を一切使用せず、ミルクを100%使用したねこの形の食パン。高級食パンブームの2019年に誕生して以来、SNSやメディアで話題となりました。見た目だけではなく、おいしさを追求して、水分はミルクのみ。小麦も国産にこだわり、ひと口食べるとほんのり甘く、ミルクのうまみがじんわり広がる味わいに仕上げました。そのままお召し上がりいただくのはもちろん、可愛いアレンジなどで幅広い年代の方にお楽しみいただいています。2020年に「Yahoo!検索大賞2020」で食品部門賞を受賞。

●「ハートブレッドアンティーク」について

2002年の創業以来『マジカルチョコリング』や『とろなまドーナツ』など、1日中行列が 絶えないほどのヒット商品を次々と生み出してきたベーカリーです。店内では看板商品『マジカルチョコリング』をはじめ、パリッと焼き上げたフランスパンの中にとろ～っとしたチーズが入った『のび～るとろりんチーズフランス』や、もっちりやわらかな食パンに小豆の粒感を残したほどよい甘さのあんこを使用した『あん食パン』などの商品をご用意。まるでおとぎ話に迷い込んだようなマジカルな世界観の店内には、おいしさはもちろんお客様をワクワクさせる商品をつくりたい、そんな想いのもとに作られたパンやスイーツが並んでいます。

●「ギルティーズ」について

“楽しさ” “遊び心”を直径13cmのクッキーに閉じ込めたビッグソフトクッキー専門店。2023年6月に一号店「GUILTY’S ハートブレッドアンティーク アリオ北砂店」をオープンいたしました。

ドロッと溶けるマシュマロ。ジュワッと染み込むキャラメルソース。ゴロッと乗った厚切りのベーコン。夢のようなトッピングを、じっくり焼いたおっきなクッキーで。今日はカロリーを気にせずおやつでお腹いっぱいにしちゃおう。

“GUILTY”感じる時間も、みんなで分け合えば、おっきな幸せ(ハート)

●「ねこねこ」について

毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。

オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。

*画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie