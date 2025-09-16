こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プロバスケットボールクラブ「三遠ネオフェニックス」と2025-26シーズンのトップパートナーとしてスポンサー契約を締結
トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、社長：石井博美、以下「トピー工業」）は、愛知県豊橋市をホームタウンとする、プロバスケットボールリーグ(B.LEAGUE)所属チーム「三遠ネオフェニックス」と2025-26シーズンにおけるオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。同チームとのスポンサー契約は、今回で8シーズン目となり、2年連続で最上位のトップパートナーとなります。
昨シーズンに続き、アウェー全30試合で着用するユニフォームの背中に「TOPY」のロゴを掲出します。また、今シーズンのトピー工業の冠試合は、2025年12月20日(土)、21日(日)（シーホース三河戦）に、豊橋市総合体育館にて開催を予定しています。
三遠ネオフェニックスは、「三遠地域を笑顔で活力ある街に！」という経営理念に基づいてリーグに参戦するとともに、地域イベントや行事にも積極的に参加しています。トピー工業は、この理念に賛同し、2018シーズンよりオフィシャルスポンサーを継続しています。
トピー工業は1958年に豊橋市、1961年に豊川市に製造所を設立以来60年以上にわたり、東三河地域の皆さまに支えられながら事業に取り組んでまいりました。三遠地域のさらなる発展を願い、ブースター（ファン）の皆さまと共に三遠ネオフェニックスを熱く応援してまいります。
関連リンク
三遠ネオフェニックス公式サイト
https://www.neophoenix.jp/
昨シーズンに続き、アウェー全30試合で着用するユニフォームの背中に「TOPY」のロゴを掲出します。また、今シーズンのトピー工業の冠試合は、2025年12月20日(土)、21日(日)（シーホース三河戦）に、豊橋市総合体育館にて開催を予定しています。
三遠ネオフェニックスは、「三遠地域を笑顔で活力ある街に！」という経営理念に基づいてリーグに参戦するとともに、地域イベントや行事にも積極的に参加しています。トピー工業は、この理念に賛同し、2018シーズンよりオフィシャルスポンサーを継続しています。
トピー工業は1958年に豊橋市、1961年に豊川市に製造所を設立以来60年以上にわたり、東三河地域の皆さまに支えられながら事業に取り組んでまいりました。三遠地域のさらなる発展を願い、ブースター（ファン）の皆さまと共に三遠ネオフェニックスを熱く応援してまいります。
関連リンク
三遠ネオフェニックス公式サイト
https://www.neophoenix.jp/