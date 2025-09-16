こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＜9/29(月)開催セミナー＞情報漏えいゼロを目指す！セキュリティ教育と安全な社内コミュニケーションのベストプラクティス
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達）は、情報セキュリティの総合コンサルティング会社であるLRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）と9月29日（月）に共催セミナーを開催することをお知らせします。
▽申し込みフォーム▽
https://www.lrm.jp/seminar/se_best_practices_for_safe_communication/?utm_source=kingsoft&utm_medium=seminar&utm_campaign=20250929
セミナー概要
近年、社員の不注意や私用端末の利用による情報漏えいリスクが増加しており、情報システム担当者にとって大きな課題となっています。
本セミナーでは、LRM株式会社が「人」によるセキュリティリスクを低減する教育の取り組みを、キングソフト株式会社が「システム」による安全な社内コミュニケーション環境の構築についてご紹介します。
教育と仕組みの両面から情報漏えいゼロを目指す具体的なベストプラクティスを解説し、実務に直結するヒントをお届けします。
学べること
・社員の不注意やヒューマンエラーによる情報漏えいを防ぐための効果的なセキュリティ教育の進め方
・私用端末や外部アプリ利用による情報共有リスクを回避する、安全なコミュニケーション環境の構築方法
・教育とシステムを組み合わせて「情報漏えいゼロ」を目指すための実践的なベストプラクティス
開催概要
開催日時
2025年9月29日(月) 11:00～12:00
開催方法
オンライン
参加費
無料 ※途中参加、途中退出可能です。
申し込み締切
当日開始時間まで
参加方法
お申込みフォームからお申し込みください。
このセミナーはZoomを利用したオンラインセミナーです。
※Zoomアカウントをお持ちでない方もご参加いただけます。
参加特典
アンケートにご回答いただいた方に、本セミナーで使用する資料を配布します。
参加申し込み頂いた皆様へ
参加申し込みいただいた皆様にZoomへのアクセスURLをご送付致します。
※お申し込み頂いた方へZoomをご利用いただく上でのご案内をお送り致します。初めてご利用される方は必ずご確認下さい。
登壇者
LRM株式会社
取締役COO
藤居 朋之
2014年にLRM株式会社に入社。
マーケティングや営業、採用を手掛けつつ、2016年に取締役COOに就任。現在は、トップセールスとしての営業活動も継続しつつ、広報部門の管掌取締役を務めている。
キングソフト株式会社
マーケティング本部 広告宣伝部 部長代行
日吉 龍
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 PRチーム
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
ウェビナー申し込み
WowTalk 製品サイト
https://www.wowtalk.jp/