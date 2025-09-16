LINE Games、アドベンチャーゲーム『Buried Stars（べリード・スターズ）』 App Storeにて発売！
- App Storeにてモバイルバージョンを発売…コンソール、Steamに続きモバイルサービスへ領域を拡大
- 高いゲーム性と緊張感あふれるストーリーで「大韓民国ゲーム大賞」を2冠受賞
- 「対話」と「SNS」などコミュニケーションのキーワードを選択することで複数回のプレイが可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329663&id=bodyimage1】
[2025-0916] LINE Games（代表：パクソンミン、チョドンヒョン）は、自社で開発したコミュニケーションXサバイバルアドベンチャージャンルの『Buried Stars（以下、べリード・スターズ）』のモバイルバージョンをApp Storeにて9月15日（月）に販売を開始しました。
2020年にPlayStationとNintendo Switchにて発売した『べリード・スターズ』は独特ながらも高いレベルのゲーム性と緊張感あふれるストーリーの構造に力を入れ、「メタクリティック」や「オープンクリティック」などのグローバルレビューサイトで高い評価を得るなど作品性が認められたタイトルです。
また、韓国でも高評価を得て、韓国の最も権威のあるゲーム授賞式である「2020大韓民国ゲーム大賞」で2冠（優秀賞、企画/シナリオ技術創作賞）の栄誉に輝き、その後もユーザーの声援に支えられ、モバイルバージョンのリリースを通じてより多くのユーザーが『べリード・スターズ』を楽しめるようになりました。
このゲームは、サバイバルオーディションの途中に発生した謎の崩壊事故で孤立したキャラクター達を中心にストーリーが展開します。特にキャラクター間の葛藤要素を対話とSNSという「コミュニケーション」キーワードで解き、緊張感あふれるプレイを楽しむことができます。また、選択による様々なエンディングを体験できるよう複数回プレイに対応しています。
『べリード・スターズ』のモバイルバージョンは、App Storeにて購入が可能です。ゲームに関する詳細は下記ゲーム概要をご確認ください。
【ゲーム概要】
タイトル：Buried Stars （べリード・スターズ）
ジャンル ：コミュニケーション×サバイバル×アドベンチャー
言語：音声：日本語 / 韓国語
字幕：日本語 / 韓国語 / 英語 / 中国語 （簡体/繁体字）
対応プラットフォーム：
- コンソール：PlayStation4 / PlayStation VITA / Nintendo Switch
- PC：Steam
公式サイト：https://www.line.games/game/BS?system_lang=ja_JP
公式Steamサイト：https://store.steampowered.com/app/1025960/BURIED_STARS/?curator_clanid=4777282
公式サウンドトラックストア：https://store.steampowered.com/app/1754810/BURIED_STARS_Soundtrack/
Apple App Store：https://apps.apple.com/app/id1502517235
コピーライト表記 ：（C） LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
