医薬品市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月11に「医薬品市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。医薬品に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
医薬品市場の概要
医薬品市場に関する当社の調査レポートによると、医薬品市場規模は 2035 年に約 35,289億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 医薬品市場規模は約 16,537億米ドルとなっています。医薬品に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、医薬品市場シェアの拡大は、医療の質の向上と費用対効果の向上によるものです。AHRQ（米国健康リスク評価機構）の研究は、医薬品の適切な導入と望ましい健康成果との間に、不可欠かつ重要な関係があることを示しています。2022年の研究では、ガイドライン推奨の抗凝固薬を心房細動の治療に使用した場合、脳卒中関連の入院が20%減少したことが示されました。これは患者の転帰を改善しただけでなく、米国の医療システムで年間約12億米ドルという大幅なコスト削減にもつながりました。この結果は、エビデンスに基づく処方の重要性を浮き彫りにしています。エビデンスに基づく処方は、医療の質の向上と医療施設の財政的負担の軽減につながる可能性があります。
医薬品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/pharmaceutical-market/590641667
医薬品に関する市場調査では、政府の医療費支出と価格交渉により市場シェアが拡大することが明らかになっています。2023年には、米国の処方薬支出は前年比11.5%増の4,500億米ドルに達しましたが、これは主にメディケアの費用増大によるものです。米国はこれに対応して、医薬品価格をOECD諸国と同等とする最恵国待遇政策を導入し、最終的には価格を85%引き下げることができました。こうした政策は、医療費の高騰を防ぎ、患者が必要な医薬品にアクセスできるようにするものです。手頃な価格とイノベーションの両方を実現するこれらの改革は、米国の医療制度の持続可能性を高めるための継続的な取り組みの表れです。
しかし、国際参照価格設定（IRP）は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329627&id=bodyimage1】
医薬品市場セグメンテーションの傾向分析
医薬品市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、医薬品の市場調査は、薬剤タイプ別、治療領域別、流通チャネル別、剤形タイプ別、投与経路別、エンドユーザー別、分子タイプ別と地域別に分割されています。
医薬品市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641667
医薬品市場は、エンドユーザー別に、病院、クリニック、在宅ケア、外来手術センターに分割されています。このうち、病院セグメントは予測期間中に成長が見込まれています。病院セグメントは医薬品市場の重要なセグメントであり、特に急性期医療、外科手術、そして腫瘍学や感染症などの集中治療に関連する医薬品の使用量が多いことが挙げられます。病院は高額な医療費がかかることで悪名高く、そのため専門医薬品や生物学的製剤の需要が高まっています。世界的に病院での医療が増加し、入院患者数も増加していることは、医薬品販売の重要な成長チャネルであり続けています。
